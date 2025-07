Donald Trump le aplicó un arancel del 50% a Brasil en represalia por el juicio contra Bolsonaro

Jueves, 10 de julio de 2025

El presidente de Estados Unidos calificó de "vergüenza internacional" el proceso que se está llevando adelante contra el exmandatario brasileño por intento de golpe de Estado.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que impondrá un arancel del 50% a Brasil, no solo por cuestiones comerciales, sino como represalia al juicio que se está llevando adelante en ese país contra el exmandatario Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.



"He conocido y tratado con el expresidente Jair Bolsonaro, y le he respetado mucho, tal y como hicieron la mayoría de los líderes de otros países. La forma en la que Brasil le ha tratado a un líder altamente respectado en el mundo durante su mandato, incluido Estados Unidos, es una vergüenza internacional", indicó Trump en una carta al presidente brasileño, Lula da Silva.



"El juicio no debería tener lugar. Es una caza de brujas que debe terminar inmediatamente", agregó el presidente republicano.



Trump señaló además que la aplicación de los aranceles a los productos brasileños se deben también "en parte a los maliciosos ataques de Brasil en la libertad electoral, y los derechos fundamentales de libertad de expresión", y puso como ejemplo las "centenares de órdenes de censura secretas e ilegales emitidas contra plataformas de redes sociales estadounidenses", a las que el Supremo de Brasil ha "amenazado con multas de millones de dólares y la salida del mercado brasileño.



Donald Trump anunció nuevos aranceles a las importaciones de otros siete países



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la imposición de nuevos aranceles a siete países adicionales, que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto. La medida, que se suma a las anteriores, afectará principalmente a naciones de Asia y África.



Los aranceles específicos para estas nuevas incorporaciones incluyen un 20% para Filipinas, un 25% para Moldavia y Brunéi, y un 30% para Libia, Irak, Argelia y Sri Lanka. Esta escalada arancelaria es la continuación de la implementación de las medidas proteccionistas que el mandatario norteamericano viene realizando desde que volvió a la Casa Blanca.