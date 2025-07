Rakitic se retiró del fútbol y recordó al genial Messi

Martes, 8 de julio de 2025

El croata decidió colgar los botines a los 37 años. Ganó 17 títulos durante su carrera.

Con un video más que conmovedor, Ivan Rakitic anunció su retiro del fútbol a los 37 años, después de una exitosa carrera en la que ganó 17 títulos. En las imágenes que compartió en sus redes sociales, en la que le escribió una carta al fútbol para agradecerle todo lo que le había dado, hizo una mención especial a Lionel Messi, con quien compartió equipo en el Barcelona durante varias temporadas.



"Fútbol: me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegrías, lágrimas. Me diste una vida entera. Una vida que siempre llevaré con orgullo. Ahora me toca decir hasta luego", declaró Rakitic en una carta en Instagram que recorre su carrera.



En cuanto a su paso por el equipo blaugrana, el croata escribió: "Cuando ya creía haberlo vivido todo, me sorprendiste una vez más. Llegó el Barça. Me hiciste vivir un sueño que ni me atrevía a imaginar. Jugué con los mejores. Levanté trofeos. Viví noches mágicas en el Camp Nou. Me diste el privilegio de formar parte de tu historia", afirmó.



Rakitic jugó seis años en el Barcelona junto a Messi en donde disputó 310 partidos oficiales, en los que marcó 36 goles, y ganó 13 títulos: cuatro Ligas, cuatro Copas del Rey, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España.



El mediocampista deja el fútbol con 887 partidos oficiales disputados, en los que anotó 125 goles y repartió 141 asistencias.



Compañero de Luka Modric en la selección, Rakitic fue uno de los pilares de la generación dorada croata, subcampeona del Mundial 2018.