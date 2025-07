El Inter Miami quiere a Rodrigo De Paul

Lunes, 7 de julio de 2025

El gurú de las transferencias, Fabrizio Romano, confirmó que el club de la MLS buscará el traspaso del volante de la selección argentina.



En los últimos días, el nombre de Rodrigo De Paul cobró relevancia en el mercado de pases luego de que surgieran versiones sobre el supuesto interés del Inter Miami en incorporar al volante argentino campeón del mundo con su selección. El club donde juega Lionel Messi ya habría iniciado negociaciones con el Atlético de Madrid para explorar la posibilidad de sumar al jugador, según informó el periodista Fabrizio Romano.



El gurú de las transferencias en Europa y el resto del mundo del fútbol publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que dio indicios de que las negociaciones están en marcha. “El Inter de Miami ha iniciado conversaciones con el Atlético de Madrid para fichar a Rodrigo de Paul”, indicó la primera parte de la publicación.



“Inter Miami quiere mantener sus ambiciones altas después de la Copa Mundial de Clubes con el campeón de la WC de Paul como objetivo principal. Se dice que Rodrigo está dispuesto a fichar por el Inter de Miami”, concluyó Romano sobre una de las novedades de la jornada en el fútbol mundial.



De esta forma, habrá que ver si De Paul, que mantiene una estrecha relación con Messi y se muestra cómodo en el conjunto que dirige el Cholo Simeone, evaluará la posibilidad de emigrar a la Major League Soccer de Estados Unidos, otro mercado diferente al del europeo. Sin embargo, la cercanía con el capitán de la Albiceleste podría ser determinante en su decisión de dejar España para sumarse a Las Garzas.



Según indicaron medios españoles como Marca y Mundo Deportivo, Atlético de Madrid no tendría intención de facilitar su salida y pediría por el pase del ex jugador de Racing Club una suma que rondaría los 20 millones de euros. Otras fuentes, como el periodista Marcos Durán, sostienen que el Aleti podría aceptar una cifra más cercana a los 15 millones de euros, aunque el director técnico argentino buscaría retener a De Paul de cara la próxima temporada.



El interés del Inter Miami por el futbolista argentino fue mencionado por el programa El Chiringuito. El reconocido programa de TV señaló que Jorge Mas, propietario y gerente de la institución, ya tomó contacto con el entorno del futbolista. La dirigencia del club ve en De Paul una oportunidad para fortalecer la zona del mediocampo, actualmente liderado por Sergio Busquets, con la intención de seguir potenciando el proyecto deportivo encabezado por Javier Mascherano luego de la histórica participación en el Mundial de Clubes, en la que accedió a los octavos de final y logró vencer al Porto, en lo que fue la primera victoria de un equipo centroamericano contra un europeo en una competición oficial de la FIFA.



De Paul, con contrato vigente en el Atlético de Madrid hasta 2026, sería considerado un refuerzo de jerarquía para la franquicia de los EEUU y sumaría un jugador de renombre y que mostró su categoría con el seleccionado argentino en medio de la necesidad del DT del Inter Miami de sumar nuevas caras al plantel. “Lo he dicho varias veces. Hablé con el club y di mi parecer sobre lo que necesita el equipo. Sin embargo, no se trajeron refuerzos”, fueron las palabras de Mascherano en medio de la competencias de la MLS.



El equipo de la Florida volvió a jugar en la competición local tras su paso por el máximo torneo de clubes del mundo y lo hizo con una gran victoria por 4-1 ante Montreal. En el duelo, Messi fue figura con dos goles en el partido que se jugó en Canadá.



El elenco de Miami volverá a jugar este miércoles: su rival será el New England Revolution en el Gillette Stadium de Massachusetts. Además, el próximo sábado chocará contra Nashville como local en el Chase Stadiumy en la continuidad del calendario se enfrentará el próximo miércoles 16al Cincinnati, como visitante, que es el actual líder de su tabla con diez puntos de margen entre ambos. Los tres encuentros comenzarán a las 20:30 (hora argentina).