Riña dejó un joven con más de 20 puñaladas

Lunes, 7 de julio de 2025

La víctima tenía cuchillazos en la cabeza, piernas y el tórax, que dañaron uno de sus pulmones. Sigue en estado delicado. Por el caso hay dos personas señaladas como las agresoras; una es menor de edad y la otra mayor y está detenida.



Un joven misionero se debate entre la vida y la muerte, luego de un sangriento incidente en el que terminó recibiendo cerca de 20 puñaladas en todo su cuerpo en una finca ubicada en la localidad correntina de Colonia Juan Pujol. Datos extraoficiales indican que todo habría ocurrido en el contexto de una fallida transacción de estupefaciente, pero la Policía investiga otras hipótesis. Por el caso hubo dos demorados, uno de ellos menor de edad, aunque no quedó detenido. Una mujer fue inicialmente señalada como la instigadora, aunque no fue arrestada.



El incidente ocurrió pasadas las 1;30 de la madrugada, cuando la Policía local tomó conocimiento de un gravísimo altercado en una vivienda de la localidad. Un hombre de unos 26 años, originario de la provincia de Misiones, pero afincado hace ya un tiempo en Juan Pujol fue quien se llevó la peor parte de un violento altercado que involucró a varias personas que departían en un inmueble de la localidad.



Según indicaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Enzo Alvez Da Silva y recibió al menos 20 cuchillazos, algunos superficiales y otros profundos, en la cabeza, tórax, abdomen y pies.



Cerca de las dos de la madrugada fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Samuel Robinson de la ciudad de Monte Caseros, donde fue intervenido quirúrgicamente. Presentaba lesiones delicadas y con complicaciones en órganos vitales, como un hemotórax en los pulmones. Había perdido demasiada sangre y fue necesario realizarle durante la cirugía varias transfusiones. Luego de unas horas, la víctima fue compensada.



El último parte médico indica que está internado en estado grave, con "conducta expectante", con vigilancia intensiva debido al alto riesgo de complicaciones. Su pronóstico sigue siendo reservado.



En cuanto a la investigación policial, llevada a cabo por la fuerza de seguridad local se pudo establecer que el brutal ataque a Da Silva ocurrió en una vivienda ubicada por calles Mendiburu y Cabral, de Colonia Juan Pujol. Por el momento, la Policía tiene a un hombre mayor de edad y a un adolescente como principales sospechosos del apuñalamiento, pero no se descarta que haya participado otra persona. Puntualmente una mujer.



Los investigadores locales también secuestraron un cuchillo en la escena, pero resta establecer a través de las pericias, si fue el usado en el sangriento ataque.



Entre algunas de las hipótesis tejidas ayer en el marco de la causa, allegados al caso hablaban de una posible fallida transacción de drogas, que terminó desatando semejante agresión. Este dato surgió luego de saberse que el lugar donde ocurrió el altercado hace poco habría sido allanado por una fuerza federal, justamente tras una investigación por comercialización de narcóticos.



En aquella oportunidad ya hubo detenidos en torno a aquella causa. Si bien, es una de las hipótesis que está en el marco de la investigación, aún no cobró fuerza ya que la Policía no halló estupefacientes en la casa donde atacaron al hombre.



Ahora, es la Justicia la que debe determinar los pasos a seguir y no se descarta la concreción de allanamientos. Por el momento, la causa fue caratulada como "homicidio en grado de tentativa y lesiones graves", pero podría modificarse con el correr de las horas y las declaraciones de los implicados y testigos.