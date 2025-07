Cómo funcionarán los servicios el feriado 9 de Julio

Martes, 8 de julio de 2025

Con motivo del feriado nacional del miércoles 9 de julio, en conmemoración del 209° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la Municipalidad de Corrientes informó cómo será el funcionamiento de los distintos servicios públicos.

Con motivo del feriado nacional del miércoles 9 de julio, en conmemoración del 209° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la Municipalidad de Corrientes informó cómo será el funcionamiento de los distintos servicios públicos durante esa jornada.



Desde la Secretaría de Ambiente se confirmó que la recolección de residuos se realizará con normalidad en los horarios y zonas habituales, al igual que el funcionamiento de los distintos Puntos Verdes distribuidos en la ciudad.



El Tribunal Administrativo de Faltas Municipal atenderá mediante una guardia especial, de 8:00 a 16:00, para trámites abreviados vinculados al retiro de vehículos secuestrados de la vía pública.



La Dirección de Defunciones prestará atención con personal de guardia de 7:00 a 19:00, exclusivamente para inhumaciones, traslados e introducción de cenizas. La atención será en la oficina ubicada dentro del Palacio Municipal (calle 25 de Mayo 1178).



En cuanto a los cementerios municipales, tanto el San Juan Bautista (barrio Virgen de los Dolores) como el San Isidro Labrador (Laguna Brava) permanecerán abiertos de 7:00 a 17:00, permitiendo visitas e inhumaciones.



Los Paseos de Compras ubicados en "El Piso", la ex vía (Ramón Carrillo y Lisandro Segovia), el Puerto y el barrio San Gerónimo atenderán en su horario habitual, de 8:00 a 21:00. También lo harán las Ferias de la Ciudad, que estarán presentes en la plaza Torrent de 8:00 a 13:00.



En el Mercado de Abasto (El Piso) habrá atención de 7:00 a 13:30, mientras que el Mercado de Productos Frescos permanecerá cerrado durante la jornada.



Desde la Subsecretaría de Turismo se informó que los centros de servicios turísticos funcionarán de la siguiente manera:



Plaza Vera: 7:00 a 22:00

Terminal de Ómnibus: 8:00 a 20:00

Paseo de Compras del Puerto: 7:00 a 21:30

Plaza Cabral: 9:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00

Como es habitual en los feriados, habrá guardias operativas en áreas como Tránsito, Transporte, Guardia Urbana, Ambiente (barrido de calles) y el Servicio de Ambulancias Municipal (SAMUN).



En tanto, la Subsecretaría de Transporte informó que no habrá atención en los puntos SUBE, ni funcionará el estacionamiento medido.



Por el feriado nacional, no habrá atención al público en la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), la Caja Municipal de Préstamos (CMP), el Centro Emisor de Licencias (CEL), las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) ni en el resto de las oficinas administrativas municipales, las cuales retomarán su actividad normal el jueves 10 de julio.