Corrientes sufre la política de Milei con despidos en fábrica

Lunes, 7 de julio de 2025

Según el secretario gremial de obreros textiles de Bellavista, Roberto Vandecaveye, la caída en las venta es producto de las políticas del Gobierno nacional causa en la fábrica textil Alpargatas de Bella Vista 11 despidos y 400 suspensiones.

El dirigente sindical textil, Roberto Vandecaveye, se refirió a la situación que vive la fábrica en Bella Vista y expresó que "la empresa dice que es por la caída brusca de las ventas, y esto de las aperturas de las importaciones afecta. Es imposible que los textiles de argentina puedan competir con lo que ingresa del exterior".



"Tenemos sentido de pertenencia, los que estamos desde el año 1981 en la empresa, casi 40 años prestando servicio en la empresa, compartiendo el día a día, hoy algunos compañeros llegan a su casa y dice que no tienen más trabajo, que no llevan más el pan a la mesa", lamentó .



Y en este sentido manifestó que "el fabricante prefiere comprar ese producto y no algo de acá, ese es el argumento de la empresa".



"El empresario tiene que tener un poco más de empatía con la gente, los 400 compañeros de planta van a estar suspendidos una semana, y se paga el 75% del sueldo".



Asimismo, Vandecaveye afirmó además que "se llegó a un acuerdo con la empresa que no va a haber más despidos de ahora en más", pero "hay mucha desazón, incertidumbre, casi no se hablan entre compañeros, cada uno está en su mundo, se cortó el diálogo, pero es a raíz de la tristeza profunda que tienen por no saber si mañana van a seguir trabajando o no".



Al mismo tiempo, el secretario gremial de obreros textiles de Bellavista, indicó: "en 2015 se vivió lo mismo, cuando cambió el gobierno, hubo una pérdida de 60 compañeros, cuando hay una crisis la primera industria que siempre cae es la textil"; y enfatizó: "la industria textil da 40 mil puestos de trabajo en todo el país".



Finalmente el sindicalista sostuvo: "la única fábrica Alpargatas que quedó en pie fue la nuestra, sentimos la impotencia porque buscamos soluciones y no encontramos".