Peña: "El Mercosur puede negociar con cualquiera"

Domingo, 6 de julio de 2025

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se mostró optimista respecto al futuro del Mercosur y respaldó las reformas económicas impulsadas por el gobierno argentino.

Además, hizo un firme llamado a profundizar los vínculos comerciales del bloque regional y a reforzar los controles en la Triple Frontera.



"El Mercosur puede ser más abierto, más dinámico y más influyente que nunca. Esta puede ser la mejor versión del Mercosur", afirmó Peña. Según el mandatario, las condiciones de los países miembro son hoy más favorables que en sus inicios, y destacó especialmente el giro liberal de Argentina bajo la gestión de Javier Milei.



"Nos gusta lo que estamos viendo. Paraguay abrazó las ideas de la libertad hace 20 años, y hoy vemos a la Argentina liderando ese camino con políticas que impulsan la inversión y el crecimiento", sostuvo el jefe de Estado, quien remarcó los beneficios del ordenamiento macroeconómico argentino para su país, en especial por la eliminación de tipos de cambio múltiples que alentaban el comercio informal.



Un bloque abierto al mundo

Peña insistió en que el Mercosur debe salir del aislamiento y negociar con otros bloques económicos y países. "Si hay un bloque que hoy puede negociar con cualquiera, es el Mercosur. Tenemos alimentos, agua y energía: los tres recursos más valiosos del siglo XXI. El mundo necesita más de nosotros que nosotros de ellos", aseguró.



En ese contexto, se mostró esperanzado con la posibilidad de concretar finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. "Después de escuchar a Milei y a Lula, creo que este semestre se podría cerrar. Las diferencias ideológicas no impiden que ambos presidentes estén alineados en este objetivo estratégico", señaló.



Triple Frontera y seguridad regional

Consultado sobre la situación en la Triple Frontera y la amenaza del financiamiento ilegal de grupos terroristas, Peña fue tajante: "Hace 30 años, en el atentado a la AMIA, hubo evidencias de que células pasaron por esa zona. Hoy hay temor de que detrás del comercio legal se oculte actividad ilegal. Por eso fortalecimos controles y leyes contra el lavado y el financiamiento del terrorismo".



Destacó también la colaboración con Estados Unidos y confirmó que Paraguay ha designado oficialmente a Hezbollah, Hamas y la Guardia Revolucionaria de Irán como organizaciones terroristas.



Relación con la Argentina y la hidrovía

Peña celebró el diálogo fluido con el gobierno argentino y el trabajo conjunto en temas clave como la hidrovía Paraná-Paraguay. En relación a los peajes, sostuvo: "Hay un tratado internacional que impide cobros unilaterales. Con el nuevo gobierno argentino logramos entendimientos, y los pagos se están realizando sobre bases razonables".



Inversión en defensa y advertencia sobre el autoritarismo

Sobre la presentación de nuevos aviones de combate por parte de Paraguay, Peña afirmó que la región debe reforzar su seguridad para enfrentar el crimen organizado. "No hay desarrollo sin seguridad. El problema ya no son conflictos entre países, sino las mafias y el narcotráfico".



Finalmente, llamó a no mirar hacia otro lado frente a las dictaduras en América Latina. "Autoritarismo y dictadura, nunca más. Paraguay sufrió la dictadura más larga de Sudamérica, y no podemos quedarnos callados frente a lo que ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Aunque molestemos, seguiremos hablando", sentenció.