13 muertos y más de 20 niñas desaparecidas en inundación

Sábado, 5 de julio de 2025

En cuestión de horas cayó una cantidad de agua equivalente a la de meses.



Una verdadera tragedia se vivió en la región montañosa de Texas Hill Country, Estados Unidos. En cuestión de horas, cayó una cantidad de lluvia equivalente a la de varios meses, ocasionando graves inundaciones que se cobraron, de momento, al menos 13 víctimas fatales.



Además, hay más de 20 niñas desaparecidas mientras asistían a un campamento de verano. Los equipos de búsqueda realizaban rescates en botes y helicópteros en las aguas de la inundación que se movían rápidamente.



El vicegobernador Dan Patrick dijo que se habían encontrado entre 6 y 10 cuerpos hasta el momento en la frenética búsqueda de víctimas . Mientras tanto, durante una conferencia de prensa realizada al mismo tiempo que la actualización de Patrick, el sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha, informó que había 13 muertos debido a las inundaciones.



Durante la noche cayeron hasta 25 centímetros de intensa lluvia en el centro del condado de Kerr, causando el desbordamiento del río Guadalupe y llevando a desesperadas súplicas de información sobre los desaparecidos.



"Algunos son adultos, algunos son niños", dijo Patrick durante conferencia de prensa. "No sabemos de dónde vinieron esos cuerpos".



Los equipos realizaron docenas de rescates, y los socorristas continuaban buscando a aquellos que no habían sido localizados. Eso incluye a más de 20 niñas desaparecidas de campamentos de verano.



"Estoy pidiendo a la gente de Texas que hagan una oración seria esta tarde. Una oración de rodillas, para que encontremos a estas jovencitas", dijo Patrick.



El juez Rob Kelly, el principal funcionario electo del condado, confirmó fallecimientos por las inundaciones y docenas de rescates acuáticos hasta el momento. Dijo que le aconsejaron no citar números específicos y que las autoridades aún están trabajando para identificar a aquellos cuyas vidas se perdieron.



"La mayoría de ellos, no sabemos quiénes son", dijo Kelly durante una conferencia de prensa. "Uno de ellos estaba completamente desnudo, no tenía ninguna identificación. Estamos tratando de obtener la identidad de estas personas, pero aún no la tenemos".



El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el estado proporcionaría recursos a las comunidades de Hill Country que sufrieron las inundaciones, incluidas Kerrville, Ingram y Hunt.



Niñas perdidas en un campamento



El Departamento de Bomberos de Ingram publicó una foto de una declaración de Camp Mystic, en la que se indicaba que el campamento de verano cristiano privado para niñas experimentó "inundaciones de nivel catastrófico". Los padres de niñas no localizadas fueron contactados directamente, dijo el campamento.



Otros dos campamentos en el río, Camp Waldemar y Camp La Junta, dijeron en publicaciones de Instagram que todos allí estaban a salvo.





El medidor de nivel del río Guadalupe en la comunidad no incorporada de Hunt registró un aumento de 6,7 metros (22 pies) en aproximadamente dos horas, según Bob Fogarty, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Austin/San Antonio. Fogarty indicó que el medidor falló después de registrar un nivel de 9 metros (29 pies y medio).



"Este es el tipo de cosas que te tomará por sorpresa", dijo Fogarty. "El agua se mueve tan rápido que no vas a reconocer lo malo que es hasta que esté encima de ti".



Las áreas al este del río Guadalupe se estaban preparando para sus propias inundaciones mientras las aguas corrían río abajo desde Hunt y Kerrville. En el condado de Kendall, hogar de la comunidad no incorporada de Comfort, la oficina del sheriff dio la alarma.



"Lamentamos informar a todos que la situación de inundación en Comfort no está mejorando", decía la publicación. "Hemos activado las sirenas de inundación e instamos a todos los residentes en áreas bajas de la ciudad a evacuar de inmediato".