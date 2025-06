Altercado a tiros entre vecinos dejó un joven herido de un balazo Lunes, 30 de junio de 2025 El hermano de la víctima había tenido un altercado horas antes, con quienes luego atacaron a su familia. Por el caso, hasta anoche no hubo allanamientos, ni tampoco detenciones ordenadas por la Justicia. Todos los involucrados tienen problemas de vie

Un incidente de grandes proporciones entre vecinos del barrio Ongay, por problemas de convivencias, dejó ayer por la tarde un joven herido de un balazo en el estómago, su madre señaló a una familia que vive al lado de su casa apodada los "pelos duros" y con la que desde hace cuatro años tienen problemas. Hasta anoche, no había detenidos ni arma secuestrada en torno al caso y la mujer que denunció a los presuntos agresores pidió una orden de restricción "para evitar una tragedia", dijo



Según la denuncia formulada por Mónica Méndez, de 49 años, el incidente sucedió alrededor de las 13:40 frente a su casa ubicada por Pasaje Romero y calle Mar de Ajó en el barrio Ongay de la capital correntina. Quienes encabezaron la agresión serían sus vecinos, una mujer de apellido Enrique y un sujeto de apellido Martínez, a quienes acompañaban un nutrido grupo de personas, todas con intenciones de irrumpir en su vivienda. Mientras esto sucedía, el hijo de la denunciante le contó que en horas de la mañana ya había tenido un altercado con quienes ahora llegaron hasta la puerta de su vivienda a buscarlo en manada y armados con machetes, palos y hasta armas de fuego.



Méndez contó que para evitar que los supuestos agresores ingresen a su domicilio, donde había una joven embarazada y su hijo discapacitado, ella, su esposo y sus otros hijos salieron para enfrentar a quienes pretendían ingresar y allí mismo se desató la gresca. Cuando llegó la Policía, un grupo de sujetos atacó a piedrazos a los uniformados para evitar que intervengan.



EL AUTOR DE LOS DISPAROS IDENTIFICADO, PERO LIBRE.

En medio de la contienda, un joven, identificado como Miguel Alejandro I. de 25 años, fue alcanzado por uno de los disparos y el proyectil dio directamente en el estómago. Tras esta situación, los agresores se dieron a la fuga y el herido fue evacuado y trasladado rápidamente hasta el Hospital Escuela, donde quedó internado con pronóstico reservado. Méndez radicó la denuncia y le transmitió a la Policía su preocupación de que esta situación vuelva a suceder y mucho más grave. Hasta anoche, la Justicia no había ordenado a la Policía la detención de ninguna persona, ni tampoco dio luz verde para que se realicen allanamientos, más allá de que los efectivos de la comisaría Vigésimo Primera, estaban preparados para actuar. La causa penal fue iniciada de oficio y caratulada como "lesiones graves con el uso de arma de fuego y lesiones graves en riña".