Se activó la venta de paquetes turísticos desde $ 350.000 a más de un millón

Martes, 10 de junio de 2025



Cataratas es uno de los destinos nacionales más económicos, mientras que Bariloche está entre los más costosos. Las agencias aseguran que la demanda mejoró mucho en relación al año pasado, pero está muy lejos del pico de 2014 y 2015.



Falta poco más de un mes para que comiencen las vacaciones de invierno en Corrientes y muchos se encuentran ya planificando algún viaje o una escapada de al menos unos días. Aprovechando que los chicos no tendrán clases y los padres quizás algunos días libres en el trabajo, las familias evalúan opciones y, especialmente, precios.



Es ante este escenario que, como sucede habitualmente en esta época del año, las empresas de turismo comenzaron a ofrecer diferentes alternativas. Tienen una mayor presencia los destinos tradicionales dentro del país, también los locales como el Iberá y hasta los internacionales.



Opciones

Las opciones son variadas y las agencias aprovechan este tiempo para lanzar algunas promociones, con el objetivo de conquistar a los viajantes. A través de las redes sociales e incluso por WhatsApp a quienes ya son sus clientes, las agencias proponen diferentes combos, que pueden pagarse en cuotas, y con la idea de acelerar la seña para armar los diferentes tours que partirán el mes próximo a los diferentes destinos.



Córdoba es una de las provincias más promocionadas, con Carlos Paz como uno de sus principales atractivos. También aparecen con fuerza Cataratas, San Luis, Salta, Jujuy, Entre Ríos y Buenos Aires. Mendoza y Bariloche son los otros destinos que también se promocionan, lugares ideales para ir en invierno y disfrutar de la nieve.



Anticipación

Jorge Aguirre, referente del sector turístico, dialogó ayer con República de Corrientes y dio un panorama sobre cómo está la oferta y la demanda. "Hace rato ya se esta vendiendo, desde hace un mes aproximadamente", comentó. Además de los destinos argentinos, el dueño de la agencia consultada agregó: "También están los que eligen un destino internacional; esos ya empiezan a pagar en febrero o marzo para conseguir precios más baratos".



En cuanto a los paquetes que se ofrecen, en general son de estadías cortas. Predominan las opciones de entre tres y cinco noches. "Hay grupos familiares, también de amigos, de todo", indicó Aguirre. Y en este sentido, añadió: "Se aprovechan obviamente las vacaciones de los chicos en la escuela, pero también los días libres de los empleados públicos de la Provincia, municipales y judiciales", enumeró.



Con respecto al nivel de demanda, Jorge Aguirre señaló: "Este año mejoró muchísimo en relación al 2024, que había sido bastante malo". Y agregó: "El 2025 está mejor, pero igualmente muy lejos del pico que se tuvo entre 2014 y 2015".



El referente turístico explicó, además: "Algunos dicen lleno total, pero llenan un micro, cuando antes llenaban tres", mencionó como ejemplo. Más allá de este contraste, el repunte que advierten ahora resulta prometedor no solo para julio, sino pensando ya en los meses posteriores y, más a largo plazo, para fin de año y el próximo verano.



Precios

Al igual que los lugares para visitar, los precios también son variados, como para que cada familia pueda diseñar un viaje de invierno ajustado a su presupuesto. Las cataratas del lado brasileño de Foz do Iguaçú se encuentran entre las alternativas más económicas: el paquete cuesta $ 350.000 por persona, con cinco días y tres noches de estadía.



Siete días y cinco noches en Salta y Tucumán cuestan alrededor de $ 640.000; Carlos Paz y Merlo, entre $ 560.000 y $ 610.000; Bariloche y San Martín de los Andes tienen un valor de cerca de $ 1.400.000 por persona, y Gramado y Canela (Brasil), USD 445 (unos $ 530.000).