Renunció Emilio Lanari a todos los cargos partidarios Martes, 10 de junio de 2025 En sus mensajes, afirmó que tras una reflexión consideró que el proyecto actual "no coincide con los objetivos y propósitos que desarrollaron durante los últimos 11 años". Emilio Lanari presentó su renuncia a los cargos partidarios que ocupaba en Encuentro Liberal Capital (ELI), espacio que presidía desde hace más de una década. Lanari, que también ocupa la viceintendencia municipal de Corrientes, comunicó la decisión a través de su cuenta oficial en X.



En sus mensajes, afirmó que tras una reflexión consideró que el proyecto actual "no coincide con los objetivos y propósitos que desarrollaron durante los últimos 11 años". Lanari sostuvo que continuará promoviendo los ideales y fundamentos que dieron origen a Encuentro Liberal.



El alejamiento de Lanari se produce en un momento de cambios internos en Eli, aunque hasta el momento no se difundieron mayores detalles sobre la dirección que tomará la fuerza política en Corrientes.