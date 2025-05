Milei vuelve a frenar la autovía y obras para Corrientes Miércoles, 14 de mayo de 2025

La indefinición de Vialidad nacional complica el inicio de algunos trabajos de pavimentación planificados por la Provincia en las calles adyacentes a la ruta N.º 12. Reconocieron que la Travesía Urbana tendrá solamente 11 kilómetros y no 13.

La autovía de la ruta N.º 12 es una de las obras más anheladas para Corrientes, pero al mismo tiempo es una de las intervenciones más problemáticas de los últimos tiempos. El primer anuncio se hizo hace ya 12 años y las obras comenzaron hace 7. Debía terminarse en 2020, pero, cinco años después, el escenario sigue siendo de total incertidumbre a pesar de los intentos provinciales por destrabar los fondos de la Nación.



Tras cierta reactivación en los últimos meses, la obra se encuentra nuevamente paralizada casi por completo. No hace falta más que transitar el tramo desde Riachuelo hasta Santa Ana para advertir la ausencia de trabajadores y maquinaria. Mientras tanto, los cruces y desvíos con escasa señalización y la falta de iluminación hacen que todo el tramo, salvo pocas excepciones, represente un serio riesgo vial para conductores y transeúntes.



Además de la falta de fondos, la autovía de la ruta N.º 12 atraviesa, desde su nacimiento como idea, un sinnúmero de complicaciones relacionadas al proyecto. Fue ya el principal motivo de demora para el inicio de los trabajos y siguen sucediéndose los ajustes.



Con el paso de los años, las adyacencias de la ruta fueron cambiando con nuevas construcciones y eso hace que sea necesario readecuar el proyecto casi constantemente.



Modificaciones

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Corrientes, Claudio Polich, habló sobre el tema y señaló: "El proyecto ya se modificó al menos unas 10 veces y hace poco tiempo volvieron a cambiarlo. En este sentido, el funcionario provincial indicó: "La modificación más importante es que pasamos de una autovía de 13 kilómetros a una de 11; le sacaron ya dos kilómetros", se lamentó.



Otro ajuste realizado es que no se construirá la colectora desde el puente del Pirayuí hasta la rotonda de Maipú. De esta manera, aún cuando la obra se reactive, será ya una infraestructura no tan integral como se la pensó en un momento: una autovía más corta y con tramos donde el retorno y la salida de la ruta serán, seguramente, una verdadera complicación.



Esta situación de paralización e incertidumbre afecta, obviamente, el avance de la autovía Travesía Urbana, pero repercute también de manera directa y negativa en varias obras que la Provincia tiene en carpeta y que no puede iniciar hasta tanto no se termine de definir la fisonomía rutera.



Sobre esto también opinó Polich y ejemplificó con el caso de Río Chico: "Hay que pavimentar, pero necesitamos definiciones sobre la autovía N.º 12", dijo, haciendo referencia a que es una de las arterias con salida hacia la ruta. De acuerdo a lo expresado por el ministro ni siquiera Vialidad nacional, a cargo de la obra, tiene todavía una decisión tomada en este sentido.



Otro de los trabajos circundantes a la autovía es la pavimentación de las calles Trento y Verona, en el barrio 17 de Agosto. Ambas arterias son esenciales ya que, cerrada la salida directa de Cazadores Correntinos, será el camino casi obligado para cruzar por el puente que se debe construir en ese sector para el paso vehicular, frente al ingreso al barrio Ponce aproximadamente.



Hace algunas semanas, el gobernador Gustavo Valdés anunció que logró destrabar los fondos nacionales para que la obra avance, pero las cuestiones administrativas y técnicas siguen siendo un escollo difícil de sortear con un proyecto muchas veces modificado y una obra que, terminada, no será íntegramente como se la planificó en su momento.



Ruta N.º 5

Mientras tanto, la autovía de la ruta N.º 5 está prácticamente terminada y solo quedarán algunos detalles menores para que pueda inaugurarse. Se trata de una obra encarada por el Gobierno provincial que incluyó la duplicación de calzada, con dos carriles en cada sentido; garitas para las paradas de colectivo; barreras divisorias y la instalación de un nuevo sistema de iluminación en el tramo que va desde la rotonda de la Virgen de Itatí hasta el acceso a Laguna Brava.