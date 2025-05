Valdés presentó líneas de apoyo financiero para emprendedores correntinos

Lunes, 12 de mayo de 2025

A través de la FUDECOR (Fundación para el Desarrollo de Corrientes) del BanCo, se presentaron cuatro líneas de créditos con facilidades para el sector con muy pocos requisitos y un monto de hasta $3 millones, con una cuota inicial.



Este lunes, en el Salón amarillo de Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Valdés encabezó el lanzamiento de nuevas líneas de apoyo financiero para el desarrollo de emprendimientos correntinos.



La Fundación para el Desarrollo de Corrientes (FUDECOR) surge como una iniciativa social que refuerza el compromiso con el desarrollo socioeconómico de Corriente se involucra el apoyo a la comunidad local, fomento de espacios de inclusión financiera, recursos para el crecimiento y fortalecimiento de emprendedores locales.



La misión es colaborar, asistir, capacitar y financiar emprendimientos impulsados por personas o grupos sociales que presenten limitaciones en el acceso a servicios bancarios o financieros.



Líneas de financiamiento

Las líneas de financiamiento presentadas son las siguientes:



Capital de Trabajo



Monto: hasta Tasa: Fija 3% anual. $ 500.000, para financiar o fortalecer el emprendimiento.



Plazo: 24 meses con 6 de gracia.



Requisitos: No ser sujeto de crédito. Caja de ahorro en Banco de Corrientes. DD.JJ. de Ingresos



Cuota inicial aprox.: $28.900.



Forma de pago: débito en cuenta.



Capital de Trabajo + Herramientas



Monto: hasta Tasa: Fija 5% anual. $ 1.000.000. Para financiar insumos y herramientas para crecer.



Plazo: 24 meses con 6 de gracia.



Cuota inicial aprox.: $59.300.



Requisitos: No ser sujeto de crédito.



Caja de ahorro en Banco de Corrientes.



Const. de Monotributo o recibo de sueldo.



Forma de pago: débito en cuenta.



Capital de Trabajo + Bienes de Capital



Monto: hasta Tasa: Fija 7% anual. $ 2.000.000. Dirigida a emprendimientos que se encuentren operativos. Ideal para incorporar equipos y mejorar la infraestructura.



Plazo: 24 meses con 6 de gracia.



Cuota inicial aprox.: $92.700.



Requisitos: No ser sujeto de crédito.

Caja de ahorro en Banco de Corrientes.



Const. de Monotributo o recibo de sueldo + Aval.



Forma de pago: débito en cuenta.



Capital de Trabajo + Bienes de Capital (ampliada, mayor financiación)



Monto: hasta Tasa: Fija 10% anual. $ 3.000.000. Mayor financiación.



Plazo: 36 meses con 6 de gracia.



Cuota inicial aprox.: $157.000.



Requisitos: No ser sujeto de crédito.



Caja de ahorro en Banco de Corrientes.



Const. de Monotributo o recibo de sueldo + Aval.



Forma de pago: débito en cuenta.



Solicitud de créditos



100% online ingresando a la web https://www.fudecor.org/



Gobernador Valdés



Al tomar la palabra, el gobernador Gustavo Valdés recordó los orígenes del programa Emprendedores Somos Todos, que nació con la idea "contraria a lo que era entregar un plan social, decíamos que la misión del Estado consiste en poder otorgar una herramienta a cada uno de los que quieran trabajar", apuntó el mandatario. "Corrientes tiene talento, empuje y oficios, lo vemos cuando vamos a las distintas ciudades y parajes, y necesitan tener herramientas", sostuvo.



Por otra parte, el gobernador consideró que en ese camino de emprendimientos, hay aciertos y errores, oportunidades en las que va bien y otras que no. "Pero no tenemos que dejar ese emprendedurismo al azar", manifestó.



"Tenemos una herramienta: somos dueños del 96% del paquete accionario del Banco de Corrientes, al que le ha ido muy bien – al contrario que antaño, de donde veníamos con el banco que terminó en la quiebra y todavía estamos pagando las consecuencias –" recordó.



No obstante, "el banco está fortalecido, le están por entrar ganancias por $88 mil millones, quiere decir que estamos consolidados. Y tenemos que ver cómo resolver otra cuestión que es fundamental, que es esta posibilidad de darles crédito a los emprendedores", expresó el gobernador, en tanto reconoció que el acceso a los requisitos formales de los créditos son muy difíciles de alcanza por quienes inician en su propio negocio.



"Por eso retiramos y pusimos $4 mil millones para estos emprendedores, y no es el único fondeo, vamos a poner más para quienes necesiten apuntalar su emprendimiento", aseguró Valdés, a la vez que advirtió que "no se trata de un regalo, sino un crédito informal, para que tengan que devolver luego de adquirir máquinas o insumos y para darle fuerza a sus emprendimientos".



De ese modo, el gobernador explicó que "se combinan las necesidades de los emprendedores con la poderosa capacidad que tiene el Banco", para ayudar a aquellos que "le ponen el hombro a la provincia todos los días, para que tengan la oportunidad con su trabajo de construir una provincia diferente", expresó al final.



Laura Sprovieri



Por su parte, Laura Sprovieri, presidenta del Banco de Corrientes y a la vez titular de la Fundación para el Desarrollo de Corrientes (Fudecor), expresó inicialmente que el progreso comienza con el "trabajo de cada correntino y también con la creatividad, el esfuerzo y el tesón de nuestros emprendedores", apuntando a "realizar sus sueños, transformar realidades y promover oportunidades".



En virtud de ello, Sprovieri puso de relieve que es clave generar "herramientas financieras, brindándoles oportunidades a través de líneas de créditos que los puedan sostener", como parte de un "camino de verdadera inclusión financiera", conectándolos con otros actores dentro del ecosistema de los emprendedores.



Continuando, Sprovieri comentó que en la Argentina, el 60% de las empresas son familiares, lo que representa el 70% del empleo privado y el 68% del PBI nacional y trajo a colación que según el informe 2024 de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, existen dos barreras principales que deben atravesar los emprendedores, la primera, el miedo o el temor al riesgo y la restante posibilidad de acceder a créditos, aspectos sobre los que se debe trabajar fuerte para darles igualdad de oportunidades.



Para finalizar, Sprovieri valoró la visión de futuro del gobernador Gustavo Valdés de estar siempre junto a los emprendedores, apostando que todos ellos puedan desarrollar su vocación, en este caso, accediendo a líneas de créditos con financiamiento accesible y mínimos requisitos.



Ministra Gabur



A su turno, Mariel Gabur, Ministra de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia, destacó el lanzamiento de las líneas de crédito como "un hecho histórico para Corrientes".



"Sin emprendedurismo no hay desarrollo, y sin políticas públicas tampoco", remarcó la funcionaria, a la vez que apreció que "nuestro banco se pone a la altura de nuestros emprendedores, para acompañarlos a crecer".



En el mismo sentido, consideró los créditos presentados como "una herramienta más de todas las que viene ofreciendo el Gobierno de Corrientes, para que los correntinos tengan una oportunidad".



Lourdes D’Arrigo



Lourdes D"Arrigo, coordinadora del programa provincial "Emprendedores Somos Todos", destacó que estas líneas crediticias surgen como parte políticas públicas pensadas en acompañar cabalmente el desarrollo emprendedor, a través de una articulación público – privada.



"Sentimos orgullo y satisfacción cuando vemos que, de la mano del estado, nuestros emprendedores crecen", sostuvo con énfasis D’Arrigo, enfatizando lo importante que es "estar trabajando en terreno junto a ellos".



Luego, comentó que a lo largo a y a lo ancho de la provincia existen casi Casi 4.300 pymes familiares con distintos emprendimientos, lo que significa "mano de obra genuina correntina y desarrollo para la comunidad".