Miércoles, 7 de mayo de 2025

El seleccionado nacional integra el Grupo A junto a Ecuador, Chile, Perú y Uruguay, contra quien debutará el martes 15 de julio, en Quito. El torneo se disputará del 12 de julio al 2 de agosto.



La Conmebol dio a conocer el fixture completo para la Copa América femenina de Ecuador 2025, que se disputará del 12 de julio al 2 de agosto. Será el torneo más importante del año para la Selección Argentina, que forma parte del Grupo A junto al conjunto local, Chile, Uruguay y Perú.



El elenco nacional hará su debut el martes 15 de julio frente a Uruguay, a partir de las 18.00 de nuestro país, en el Estadio BG, de Quito. Luego, el viernes 18, se medirá ante Chile (21.00), mientras que completará la Fase de Grupos el lunes 21 y jueves 24 frente a Perú (18.00) y Ecuador (21.00), respectivamente.



Cabe recordar que la Copa América no será clasificatoria al Mundial, ya que por primera vez habrá Eliminatorias. De todos modos, el torneo continental se mantiene como el camino para acceder a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.



¿Cómo se disputará? Los diez equipos participantes están divididos en dos grupos de cinco cada uno. Los dos mejores de cada zona clasificarán a las semifinales, mientras que los terceros jugarán entre sí para definir el quinto puesto.



Martes 15 de julio

18:00: Uruguay vs. Argentina, en el Estadio BG.



Viernes 18 de julio

21:00: Argentina vs. Chile, en el Estadio BG.



Lunes 21 de julio

18:00: Argentina vs. Perú, en el Estadio BG.



Jueves 24 de julio

21:00: Ecuador vs. Argentina, en el Estadio BG.