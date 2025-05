Corrientes Capital

Intendentes correntinos reclaman a Milei por el "desastroso" estado de la Ruta 14 Miércoles, 7 de mayo de 2025 El Jefe Comunal de Alvear describió la situación de un camino fundamental para la conexión internacional sobre la costa del río Uruguay. "No hay mantenimiento, solo taparon un par de baches: es un riesgo constante", indicó.

En su momento fue tristemente denominada como "La ruta de la muerte". Pero luego comenzó a revertir ese funesto mote. Pero la Ruta Nacional 14, un camino estratégico no solo para el país, sino también para la conexión internacional en el marco del MERCOSUR, volvió a convertirse en los últimos años en un riesgo constante.



Por eso, los intendentes de comunas de la costa del río Uruguay encendieron el alerta. "Hablando mal y pronto: es un total desastre", sintetizó el jefe comunal de Alvear, Miguel Ángel Salvarredy en recientes declaraciones radiales.



Al respecto, aseguró que en el último tiempo "no hubo mantenimiento" y que solamente "la otra vez, taparon un par de baches, que ahora, ya con la lluvia, se volvió a levantar todo: es un peligro constante", definió.



Además, acentuó en los riesgos del mal estado de la cinta asfáltica en que "hay mucho tránsito de camiones por esta ruta, teniendo los puentes internacionales de Santo Tomé y Libres".