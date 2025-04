Elecciones legislativas 2025: cómo consultar el padrón electoral

Martes, 29 de abril de 2025

El Gobierno nacional publicó el padrón de votantes habilitados para las elecciones legislativas. ¿Cuándo se vota?



El Gobierno nacional se prepara para las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. En este contexto, ya se encuentra disponible el padrón electoral provisorios, donde los votantes pueden consultar su lugar de votación y los datos necesarios para ejercer el sufragio.



A nivel nacional, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales, mientras que en la provincia de Corrientes se elegirá al nuevo Gobernador pero hasta el momento no se conoce la fecha de elecciones.



Para saber dónde votar, los electores deben ingresar al sitio oficial del padrón electoral (acá) y completar los siguientes datos:





Número de DNI.

Distrito de residencia.

Género que figura en el documento.

Código de verificación.



Una vez ingresados los datos, el sistema indicará el establecimiento de votación asignado, el número de mesa y el orden de votación. En caso de no figurar en el padrón, no se podrá participar de la elección.



Si encontrás un error podés, realizar el tramite en línea o presencialmente en la secretaría electoral de tu distrito.