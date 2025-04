Procesaron a un ex intendente por malversación de fondos Martes, 29 de abril de 2025 La justicia habría comprobado que el ex intendente de Santo Tomé habría utilizado fondos públicos para pagar un arreglo judicial. La causa fue iniciada en 2020.

El ex intendente Mariano Garay fue procesado por el delito de enriquecimiento ilícito e irá a juicio oral. La medida fue dictada en las últimas horas por la jueza Marina Durand en la causa bajo expte 23.957/21 en la que el ex intendente del está acusado de usar dinero y recursos del municipio de Santo Tomé para pagar un arreglo extrajudicial a su ex pareja que le ganó un juicio por abandono de persona tras un accidente de tránsito protagonizado por ambos.



La actual concejal, Carmen Braña, quien denunció al ex funcionario, dijo “hace 5 años se hizo esta denuncia por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Todo esto fui presentando en la denuncia en fiscalía y hoy se avanzó por suerte”.



“Hay cosas que son muy fuertes y aún están poco claras”, insistió.



De esta manera la justicia habría comprobado el crimen que habría cometido el ex mandatario al no poder justificar de dónde salieron los fondos para concretar un acuerdo por una causa privada en su contra. Ahora Mariano Garay irá a juicio oral y podría ser condenado.