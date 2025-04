La Libertad Avanza y “Camau” Espínola se unieron para la elecciones en Corrientes

Martes, 29 de abril de 2025



El acercamiento entre las partes parecía imposible hace unos meses, pero finalmente se limaron diferencias y ya se difundieron las primeras fotos de unidad



El senador nacional Mauricio “Camau” Espínola y el principal referente de LLA, el diputado nacional Lisandro Almirón, cerraron un acuerdo de cara a los comicios en los que se elegirá al sucesor de Gustavo Valdés en la gobernación.



El entendimiento entre Camau y Almirón, algo impensado hace unos meses, finalmente se dio. Fue presentado ayer con una foto de unidad. También posó en la toma Pedro “Pirucho” Cassani, actual presidente de la Cámara de Diputados y ex aliado de Valdés. Junto a ellos hubo referentes de los dos partidos tradicionales de la provincia: el Autonomista y el Liberal.



“Cuando se dejan de lado las diferencias y se pone a Corrientes primero, todo es posible. Hoy somos más los que elegimos el trabajo en equipo para construir un futuro distinto. Creemos en el diálogo como motor de los grandes cambios. Desde distintos espacios, pero con un mismo compromiso: construir una Corrientes con más oportunidades, en sintonía con el país que queremos”, sostuvo Espínola, quien de esta manera queda anotado como uno de los posibles candidatos a la gobernación por el espacio.



“Frente a la situación electoral que vive Corrientes, La Libertad Avanza opta por el diálogo como herramienta para construir una provincia alineada al proyecto del presidente Javier Milei”, confirmó LLA de Corrientes a través de un comunicado.



Almirón, en un video publicado en sus redes sociales, ahondó más la definición. “LLA escucha. De la misma manera en la que el presidente Milei sumó a todos aquellos actores que quieren lo mejor para el país y abrazan las ideas de la libertad, hoy en Corrientes empezamos a escuchar a cada espacio político que quiere la transformación de nuestra provincia. Nosotros, quienes representamos a LLA, vinimos a escuchar. Que todos aquellos que defienden los mismos principios, la libertad, la vida y la propiedad privada, tengan al presidente y a su proyecto como prioridad”, remarcó.



El acercamiento entre ambos referentes tiene el visto bueno de la Casa Rosada. En este caso, Eduardo “Lule” Menem, operador político del Gobierno en las provincias, fue quien trabajó para que esta alianza termine de forjarse.



En rigor, el movimiento es la confluencia de Almirón y LLA con el espacio “Alondra” que conformaron Espínola y Cassani. El encuentro se registró esta mañana en el Hotel de Turismo de la capital provincial.



El escenario electoral

En el horizonte están las elecciones para la renovación de cargos partidarios. Valdés no puede ser reelecto, por lo que habrá un nuevo mandatario este año. Además, el frente que encabezó el radicalismo desde 2009 se fracturó por la pelea entre el actual gobernador y quien fuera su mentor, Ricardo Colombi.



Con el sello “Vamos Corrientes”, el mandatario provincial impulsará la candidatura de su hermano Juan Pablo, actual intendente de Ituzaingó, el bastión familiar. Aunque también suena el nombre de Eduardo Tassano, presidente municipal de la capital, como alternativa.



A este espacio se sumó un desgajamiento del peronismo que no avaló el armado partidario y electoral que terminó con la intervención. Lo encabeza Alejandro Karlen, ex legislador del Mercosur.



Valdés tuvo hace unos días un encuentro a solas con Karina Milei. Fue a mediados de mes en Casa Rosada. Este movimiento encendió las alarmas en Almirón, quien pasó de negar la posibilidad de un entendimiento con Camau a aceptarlo como eventualidad sin resignar las aspiraciones propias.



Colombi, en tanto, irá con su nave insignia: Encuentro por Corrientes (ECO). Por otro lado, el PJ llevará a Martín “Tincho” Ascúa como candidato a la primera magistratura provincial. El actual intendente de Paso de los Libres llegó por consenso a ese lugar.



La fragmentación del oficialismo, el rearme del peronismo y el alto nivel de adhesión que Milei tiene en Corrientes anticipan un posible escenario de balotaje. Para elegir gobernador en la provincia litoraleña rigen los mismos parámetros que para la presidencia: 45% de los votos o 40% y 10 puntos de diferencia con el segundo para ganar en primera vuelta. De lo contrario, habrá una segunda.



En LLA Corrientes creen que están en condiciones de meterse en el balotaje en base a una “posición sólida”. “La desesperación del oficialismo por lograr una alianza con nosotros y los recientes acuerdos que realizaron con el kirchnerismo dejan en claro que no están ni cerca de una primera vuelta y nos ven como una amenaza que no pueden evadir. El mano a mano ya es una realidad sólida, lo que estamos haciendo hoy en esta reunión es revisar la posibilidad de escuchar a quienes quieran apoyar y replicar incondicionalmente las ideas de la libertad y el modelo de transformación nacional”, consigna el documento dado a conocer tras el encuentro en el hotel.



Las elecciones provinciales aún no fueron convocadas. Extraoficialmente se comenta que Valdés podría poner fecha en mayo. Sesenta días después, los correntinos deberían ir a las urnas.



Será el primer round de la pelea. La segunda se dará en octubre, cuando la provincia renueve tres bancas en la Cámara de Diputados: una del radicalismo de Democracia para siempre, otra del PRO y la restante de Unión por la Patria.