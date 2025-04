Gobernadores del Litoral realizarán una ronda de negocios con Brasil y Paraguay

Lunes, 28 de abril de 2025





Como presidente pro tempore del grupo, el primer mandatario Gustavo Valdés encabezará la tercera reunión de la Junta de Gobernadores. Los equipos técnicos le entregarán el resultado de los trabajos sobre hidrovía, energía, pesca, trabajo y turismo.



Será este lunes 28, en Resistencia (Chaco). Habrá cambio de la conducción. En simultáneo se desarrollará una ronda de negocios con participación de Buenos Aires y Córdoba, más Brasil y Paraguay.



En su condición de primer mandatario de Corrientes, provincia que preside la Región Litoral, el gobernador Gustavo Valdés encabezará la tercera reunión de la Junta de Gobernadores de este conjunto de jurisdicción. En la oportunidad, los equipos técnicos entregarán el resultado del trabajo articulado en seis meses.



El encuentro se realizará este lunes 28 de abril, en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, donde también y en simultáneo se desarrollará la Tercera Ronda de Negocios de la Región Litoral, con la participación de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, más Brasil y Paraguay.



En la reunión de la Junta de Gobernadores, Valdés recibirá de parte de la coordinadora de la Región Litoral Claudia Giaccone (de la provincia de Santa Fe), resultados-informes técnicos realizado, durante estos primeros seis meses de creado el grupo de provincias, sobre: hidrovía, energía, trabajo, pesca y turismo.



También disertará sobre aspectos técnicos del trabajo y el informe de resultados el coordinar por Corrientes para la Región, el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Pisentini.



Ambas actividades comenzarán a partir de las 8.30, en el Centro de Convenciones Gala, Ruta N° 11 Km 1003, de la ciudad de Resistencia.



La reunión de la Junta de Gobierno comenzará a partir de las 10. Importa recordar que la constitución formal de la Región Litoral se concretó en octubre de 2024, en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia homónima. En septiembre, los gobernadores de estados que la componen, que son Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Formosa, acordaron esta constitución durante un encuentro en Bella Vista, Corrientes.







Nueva presidencia



Por otra parte, a las 11, está previsto que la Junta de Gobernadores elija a una nueva provincia, cuyo gobernador será presidente pro tempore de la Región Litoral por el lapso de los próximos seis meses.



También se elegirá la nueva coordinación de la Mesa Ejecutiva. Además, se realizará la creación de la Mesa Técnica de Hidrovía de la Región Litoral. Desarrollo del Sistema de Licencia Única de Pesca, Sistema de Veda Unificado, Sistemas de Control y Fiscalización.







Ronda de Negocios



A partir de las 8.30, y durante la jornada, en simultáneo con la reunión de la Junta de Gobernadores de la Región Litoral, tendrá lugar la Tercera Ronda de Negocios de la Región Litoral, con la participación de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, más Brasil y Paraguay.



Las actividades serán Foro de Gobernadores del Litoral; Ronda de Negocios Regional e Internacional. Showroom con productos locales. Participación de Bancos y Organismos de Comercio Exterior



Las regiones objetivos son: Región Paraguay; Región Paraná, Río Grande Do Sul y Santa Catarina; Región Litoral: Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos; y otras: Bs As y Córdoba.



Los principales rubros (no excluyente): alimentos /supermercadismo; alimentos balanceados; industria en general; metalmecánica; maderas; agro; agro Industria; servicios; software / IT



Como antecedentes, se pueden mencionar: Norte Grande RN Norte Grande - Paraguay 2024: 300 empresas, 1.900 reuniones, 83% de oportunidades de negocios. Comex RN NEA - Paraguay 2023: 75 empresas, 458 reuniones realizadas, 80% de oportunidades de negocio. Expo Norte Grande 2022: 120 empresas, 850 reuniones realizadas, 74% de oportunidades de negocio