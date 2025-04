El Gobernador inauguró infraestructura vial y deportiva

Jueves, 24 de abril de 2025

Para finalizar su agenda de actividades oficiales en Santo Tomé, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles el piso de parquet de la cancha del Club Atlético Santurtún FBC. Además, habilitó 20 cuadras de pavimento e iluminación LED, donde sostuvo que los trabajos que se vienen concretando en conjunto con la Municipalidad, son simplemente fruto del compromiso asumido previo a iniciar la presente gestión, en un lugar con "un gran potencial para convertirse en el mejor departamento de la Provincia".



El Gobernador Valdés llegó al Club ubicado por calle Brasil, alrededor de las 19.30 de la tarde, acompañado de su comitiva, y el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, y el secretario de Deporte, Joge Terrile.



“Esta es una inversión, hoy, cercana a los 60 millones de pesos, y es muy difícil para un club hacer esa inversión, pero yo le dije al presidente vamos a ir paso a paso”, comenzó diciendo el Gobernador al comenzar su discurso.



“Cuando entramos a la cancha vimos que todavía tenía graníticos, y es lo que ahora inauguramos en esta ocasión”, sobresaltó el Mandatario y, además, consideró que “ahora tenemos que ir por la cancha de futbol, tenemos que ver cómo hacerlo más grande al Club”.



Asimismo, el jefe del Ejecutivo Provincial pidió un aplauso para el Intendente que se comprometió, en la ocasión, a donar dos hectáreas.



“Hay que apostar a crecer, sin metas se van quedando, pero con metas, como los grandes clubes avanzan” remarcó Valdés, y añadió que “esto se ve con una sociedad organizada y pujante, este departamento será unos de los más fuerte, porque Santo Tomé tiene un gran potencial, y futuro para convertirse en el mejor departamento de la Provincia, y por ello hay que apostar en el deporte”.



Finalizado el discurso de Valdés, el Intendente le entregó un presente al Gobernador. Luego las autoridades cortaron la cinta para dejar habilitado el piso de parquet.



En la oportunidad, las autoridades presentes entregaron indumentaria y elementos deportivos al Club Santurtún y al Club Avanti Hermandad, y la Municipalidad, a través de la Secretaría de Deportes.







Palabras de Terrile y Suaid



Al tomar la palabra, el secretario de Deportes de la provincia, Jorge Terrile indicó que “es un día histórico para Santurtún pero también para el deporte de Santo Tomé” y luego expresó su agradecimiento “a todos, el acompañamiento que tenemos y lógicamente de lo que es el deporte para nuestro Gobernador que es una política de Estado y que la inversión se hace todos los días y en cada lugar donde vamos hay una inauguración y hay algo para que realmente el deporte siga creciendo”.



Por último, el secretario de Deportes destacó que “hay más de 60 canchas de parquet en la provincia con la intervención directa o indirecta del estado, pero siempre trabajando por el deporte” y a la vez remarcó que “lo mismo con la de hockey que la inauguramos no mucho tiempo atrás y Corrientes es la principal en materia de inversión en el deporte en todo el Norte y el Litoral, lo que habla del crecimiento de nuestro deporte”.



A su turno el Jefe municipal de Santo Tomé, Augusto Suaid manifestó que “hoy estamos dando otro gran paso en materia deportiva en lo que es la infraestructura de un Club, esto no es un gasto como siempre dice el Gobernador, esto es una inversión porque un chico que está dentro de un club, es un chico que está fuera de las calles y es un chico que está contenido” y amplió su concepto diciendo: “Con los valores que enseña el deporte, como el trabajo en equipo y la solidaridad que son valores que nos forjan a nosotros como personas y que a lo largo de la vida lo llevamos con nosotros”.



Para finalizar, Suaid reveló que “hoy Santo Tomé cuenta con esta nueva cancha, que va a permitir brindar mayor comodidad al deportista, no solamente de básquet sino al de handball” y agregó que “estamos armando la Liga de Básquet y ahora vamos a tener la cancha de parquet de la escuela Normal, anteriormente habíamos inaugurado con el Gobernador una cancha de hockey sintético que se está dinamizando y que pronto formarán la asociación para competir”.



En la ocasión, el presidente del Club Atlético Santurtún, Miguel Ángel Arismendi, agradeció a Valdés por la inauguración y expreso que “el Gobernador siempre pone al deporte como política de estado, y por ello hoy podemos inaugurar estás obras para nuestro Club”.







Inauguración de 20 cuadras de asfalto



Finalizado el acto de inauguración del piso de parquet de la cancha de basquet del Club Atlético Santurtún, el Gobernador se dirigió a inaugurar 20 cuadras asfaltadas en Santo Tomé, por calle Toranzo y Navajas. Allí, destacó los avances en la infraestructura y servicios de la ciudad desde su asunción como Gobernador. Mencionó que desde su gestión la Dirección Provincial de Vialidad mejoraron los caminos rurales y las inversiones en obras viales, como la instalación de plantas. Resaltó el compromiso de trabajar en conjunto con el viceintendente y otros intendentes, enfatizando que estas mejoras son “fundamentales para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y construir un futuro mejor para la provincia de Corrientes”.



De esta manera, el Gobernador expresó que “cuando asumimos, Santo Tomé no tenía ni siquiera una delegación de vialidad provincial para atender los caminos rurales” y por ello “decidimos poner una dirección provincial de vialidad con un paso firme conforme los compromisos de campaña”.



“Santo Tomé tiene un potencial gigantesco, enorme, mucho más el que podemos dimensionar simplemente mirando hoy la belleza que tiene Santo Tomé. Por eso asumimos un compromiso en campaña con el intendente Augusto”, repasó el Gobernador.



Asimismo, Valdés habló de que desde su gestión “comenzamos a poner plantas, digo plantas porque esta es la segunda, pero estamos instalando la tercera planta también en Curuzú, Cuatiá”, y añadió que “vamos a estar concurriendo con los intendentes para poder realizar este tipo de obra”.



Por otra parte, el Mandatario remarcó que “una calle hoy cuesta aproximadamente 40 o 50 millones de pesos, pero vale la pena”, y agregó que “te das cuenta de que caminas por una ciudad realmente bella, hermosa, y en definitiva eso implica ser gobernador, intendente, concejal, o vice”.



“Nosotros con el esfuerzo, con el ahorro, con la buena administración, con la decencia en la administración, podamos mostrar que estamos cambiando la realidad de nuestra ciudad, y nuestra provincia, y por eso decimos vamos corrientes a construir el futuro que nos merecemos”, finalizó Valdés.







Detalle de obras de las 20 cuadras asfaltadas



La obra, es fundamental para los vecinos con 20 cuadras de asfalto con 2 mil 560 metros lineales que abarcan las calles Toranzo, y Sáenz Peña hasta Avenida Frondizi; Víctor Navajas, desde el primer plano, iniciado desde Irigoyen hasta Toranzo; en su segundo plano, desde Avenida Artigas hasta Escaladas, finalizando el proyecto desde calle Ángel Blanco hasta Sáenz Peña.



Se realizaron trabajos de embellecimiento, parquizados, señalización vial, cordón cuneta y alumbrado público, en el total de las calles involucradas en el plano.







Huésped de Honor



Mediante la Resolución N° 538/ 2025 el Intendente resolvió declarar al Gobernador Valdés huésped de honor durante el tiempo que se encontrase en dicha localidad.







Autoridades



A su turno, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid recordó en el inicio que “no me voy a cansar nunca, de decir que cuando nosotros en campaña, ya por el año 2021, habíamos tenido la palabra y la promesa del Gobernador de que en Santo Tomé íbamos a hacer 200 cuadras de pavimento” y agregó que “me acuerdo que en ese tiempo salieron sobre todo la gente que quiere que a Santo Tomé vaya para atrás, que no quiere que vaya para adelante, decía que era imposible, que era imposible en cuatro años o en una gestión hacer 200 cuadras de pavimento”. “El Gobernador hoy está honrando su palabra, no solamente con la instalación de una planta de asfalto en la localidad, que no solamente va a beneficiar a Santo Tomé, sino que alrededor de toda la zona”, remarcó Suaid y añadió que “hoy estamos realizando este gran sueño de convertir a Santo Tomé en una ciudad moderna, en una ciudad iluminada, estamos llegando al 99% de la ciudad con iluminación LED, y eso es también gracias al compromiso del Gobierno Provincial, hoy estamos inaugurando 20 cuadras de pavimento en tiempo récord y seguramente que en los próximos días vamos a estar inaugurando más” finalizó.



Al dirigirse ante los presentes, el presidente de Vialidad Provincial, Luis Cardoso manifestó que “estoy muy contento de formar parte de este proyecto que es Vialidad y Vialidad Urbana, generado por el Gobierno de la provincia de Corrientes y el Gobernador” y añadió que “permitió la instalación de plantas asfálticas, que en este caso, la segunda es la instalada acá en Santo Tomé, que nos permitió llegar a las zonas de la costa del río Uruguay, como el caso de Santo Tomé y también a otras localidades”.







Presencias



Acompañaron al Gobernador Gustavo Valdés, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid; el vicepresidente Primero del Senado, Henry Fick; ministros Provinciales; legisladores; el secretario de Deporte, Joge Terrile; el presidente de Vialidad Provincial, Luis Cardoso; secretarios y subsecretario Provinciales; intendentes del interior provincial; el presidente del Club Atlético Santurtún, Miguel Ángel Arismendi, y demás autoridades.