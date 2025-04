Valdés entregó más de mil notebooks a estudiantes de Santo Tomé

Jueves, 24 de abril de 2025

El gobernador Gustavo Valdés se hizo presente en la Escuela Normal “Profesor Víctor Mercante” a las 16 con el objetivo de entregar a 1092 alumnos de varios establecimientos, notebooks en el comienzo de su visita a la localidad de Santo Tomé.





El gobernador Gustavo Valdés llegó en la tarde de este miércoles a Santo Tomé, donde entregó 1092 notebooks del Programa provincial Incluir Futuro a estudiantes de diferentes instituciones educativas del nivel secundario, que se ubican en el Departamento de nombre homónimo a la ciudad cabecera. El acto tuvo lugar en la Escuela Normal "Profesor Víctor Mercante", donde el primer Mandatario celebró que, de esta manera, se completó la entrega total de 6 mil dispositivos en el lugar, lo que significa que a partir de ahora "todos los alumnos de la secundaria tienen una computadora en la casa".



Valdés



“La meta de la escuela pública es la igualdad, y si la escuela no muestra eso nuestro sistema educativo no va a servir para dar oportunidades a todos”, comenzó diciendo el mandatario al referirse a la importancia de la educación pública y gratuita en la provincia.



Seguidamente, Valdés recordó los tiempos de pandemia que tuvo que atravesar el sistema educativo para adaptarse a la virtualidad diciendo que “necesitábamos adaptarnos al mundo moderno, donde quedó demostrado que los docentes son absolutamente irremplazables” y que “no teníamos el contenido digital ni educativo para tener una educación acordé a los tiempos”, agregó y posteriormente, el gobernador destacó que “hoy la educación termina siendo digital y vemos el avance de los contenidos con todas sus diversidades, pero antes esto era incapaz de que se genere y por eso generamos un programa como “incluir futuro” para los correntinos”.



Acto seguido, Valdés volvió a remarcar que desde la implementación del programa antes mencionado se avanzó con la incorporación de plataformas educativas donde “las construimos nosotros con una empresa digital correntina, con alumnos y docentes correntinos” y “la meta era que todos los alumnos de las escuelas secundarias tengan una computadora y puedan desarrollarlo en sus hogares, por eso, después de cuatro años de esfuerzo estamos cumpliendo ese paso”, subrayó.



“Hoy estamos cumpliendo que todos los correntinos tengan una computadora en su casa y hoy en esta localidad, llegamos a las 6 mil entregas -sumando las más de 1.000 otorgadas en la jornada - y eso implica un paso y un salto de calidad en la educación donde pocas provincias tienen este desarrollo educativo”, reafirmó el mandatario provincial.



Camino al futuro, Valdés instó a que “los próximos gobiernos deberán lograr que el alumno de jardín infantes y de la primaria, es decir, todos los correntinos del sistema educativa tengan una computadora” y en ese sentido, “tenemos que seguir trabajando y estoy seguro que lo vamos a lograr”, aseguró y agregó que “Corrientes es una provincia que conoce su destino trabajando, educando, capacitando y formando”.



“Vamos a seguir defendiendo la educación pública y gratuita para cada una de las familias y alumnos correntinos”, expresó para cerrar.



Intendente Suaid



Al tomar la palabra, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid indicó que “para nosotros es un orgullo estar dándole a ustedes chicos, no una herramienta más sino que se le está dando una llave al futuro, al conocimiento, y hasta nueva revolución digital que hoy el Gobierno de Corrientes viene bregando y sobre todo, achicando esa brecha digital para que no queden fuera del mundo” y agregó para finalizar: “Simplemente Gobernador, agradecerle y a todo su equipo de trabajo por siempre pensar en la educación, porque la educación es la única igualadora de oportunidades para todos, es la herramienta que nos trae libertad y que nos fomenta los valores”.



Práxedes López



Al momento de su alocución, la ministra de Educación, Práxedes López manifestó que “la verdad que comparto la alegría con ustedes hoy, volviendo a Santo Tomé para la entrega de computadoras” y remarcó que “este programa de Incluir Futuro que no es solamente la entrega de computadoras, sino que es desarrollar esos contenidos que hicimos desde los primeros a sextos años, junto a esos profesores correntinos que nos acompañaron y la Productora 2047”.



Para terminar la ministra dijo que “la verdad es que ese es el programa que pensó el Gobernador en algún momento que podía transformar la educación secundaria y ahí estamos en ese camino fuerte hacia la tecnología y empoderarnos con ello”.



Por su parte, la rectora de la Escuela Normal "Profesor Víctor Mercante", María Mabel Rodríguez sostuvo que “estas herramientas serán utilizadas por los alumnos para mejorar su trayectoria educativa” y a su vez, agradeció al Gobierno provincial por la entrega de las notebooks a la institución.



Por último, la alumna de 2° año de la Escuela Normal, Alma Romero dio ante los presentes unas palabras de agradecimiento.



Entrega de notebooks



En la oportunidad se entregaron un total de 1092 notebook en la localidad a las siguientes instituciones: Escuela normal “Víctor Mercante” 235 -116 para el primer año y 119 para el segundo-; Anexo que funciona en la Esc. N°687 101 -51 para el primer año y 50 para el segundo; Colegio secundario “Sargento Juan B. Cabral” 133 -84 para el primer año y 49 para el segundo; Centro de formación profesional “Rector Vicente Fidel López”212 – 142 para el primer año y 70 para el segundo-; Escuela técnica de Santo Tomé 216 – 117 para el primer año y 99 para el segundo-; Colegio secundario “Gral. Isidro Bonifacio Cáceres” 140 – 77 para el primer año y 63 para el segundo-; y al Centro de formación rural Las Colonias 55 – 30 para el primer año y 25 para el segundo.



Se encontraban presentes junto al gobernador Valdés y al intendente Suaid; los ministros de educación, Práxedes López, de Desarrollo Social, Adán Gaya y de Turismo, Alejandra Eliciri; legisladores; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; intendentes de localidades vecinas y demás autoridades.