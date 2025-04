Franco Colapinto viajará a Miami con Alpine

Martes, 22 de abril de 2025

El piloto argentino estará presente en el siguiente Gran Premio de la temporada de la máxima categoría. Próximamente, se producirá una reunión importante para dilucidar los siguientes pasos.



Tras ausentarse en las carreras más recientes, Franco Colapinto volverá a integrar el equipo de Alpine en un circuito en la siguiente cita del calendario. El argentino estará presente en el Gran Premio de Miami, en principio, como piloto reserva.



De acuerdo con información que un periodista cedió a época, Colapinto volverá al paddock de la máxima categoría en la sexta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Luego de que Paul Aron oficiara como piloto reserva en Arabia Saudita y en Bahrein, y de que Ryo Hirakawa lo hiciera en Japón, antes de marcharse a Haas, el argentino tomará mencionado puesto en pista.



Pese a no haber estado en las últimas rondas del certamen, Colapinto desarrolló tareas en el simulador en las sedes de Alpine en Europa. Allí, principalmente, el de Pilar realizó pruebas de configuración para Pierre Gasly y Jack Doohan.



Su retorno a la pista se da en medio de un presente complicado para el australiano, titular del equipo. Diversas informaciones habían afirmado que contaba con un contrato que le daría lugar en el A525 hasta Miami, carrera tras la cual Colapinto tomaría su lugar.



La información cedida a época pone en duda estas afirmaciones. Dentro del equipo, habría opiniones divididas: parte del mismo prefiere sacar de allí a Doohan, mientras que otra, principalmente compuesta por ingenieros, dan el visto bueno al rendimiento del australiano por los comentarios técnicos que arroja desde arriba del auto y en las reuniones posteriores a las salidas a pista.



Si bien no se confirma ese escenario (de Doohan perdiendo su lugar tras Miami), tampoco se niega como posible. No en vano, hace poco George Russell sostuvo: "Todos los pilotos tienen cláusulas de rendimiento, los equipos pueden hacer que salgas aunque tengas un contrato de tres años".



En el reciente fin de semana, en Arabia Saudita, Jack Doohan clasificó 17°, quedando fuera en Q1, y en el que acabó la carrera en el mismo lugar al superar a Gabriel Bortoleto, el último en cruzar la línea de meta, por tan solo 42 milésimas. Justamente el australiano y el brasileño cierran la clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos siendo dos de los cuatro pilotos que aún no sumaron puntos en esta campaña.



En ese contexto, según la información cedida a época, miembros de Alpine y representantes de Colapinto mantendrían una reunión para evaluar los siguientes pasos del piloto argentino. En las horas de este lunes, los integrantes del equipo estaban viajando desde Asia a Europa.