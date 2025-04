“El papa de la misericordia”: el editorial de Vatican News Lunes, 21 de abril de 2025 Destaca que el mensaje de compasión fue el sello de su papado. “La misericordia de Dios es nuestra liberación y nuestra felicidad. Vivimos de la misericordia y no podemos permitirnos estar sin misericordia: es el aire que respiramos”, citó el texto.

El director de Vatican News comparó al pontífice con Jesús al acercarse a Zaqueo, el recaudador de impuestos despreciado: “Una Iglesia que da el primer paso hacia el pecador (…) sin pedirle nada, sin condiciones previas”. Este estilo generó controversia, pero también transformó la percepción de la Iglesia, añadió.



En su primera homilía en Santa Ana, Francisco había dicho: “¡Cuántos de nosotros merecemos tal vez la condena! Y también sería justo. Pero Él perdona. ¿Cómo? Con la misericordia, que no borra el pecado (…) Es como el cielo (…) una gran luz de amor, de ternura”.



El editorial también rescató su famosa frase de Evangelii Gaudium: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y sucia de estar en la calle, antes que una Iglesia enferma de cerrazón”, reflejando su opción por salir al encuentro de los más frágiles.



Francisco murió tras una prolongada convalecencia por neumonía bilateral, que lo mantuvo alejado de los ritos de Semana Santa hasta su aparición sorpresiva el Domingo de Pascua. Desde el papamóvil, bendijo a niños en la plaza San Pedro en lo que sería su última aparición pública.



El cardenal camerlengo Farrel, en su anuncio de la muerte, destacó que el papa “nos enseñó el valor del Evangelio (…) en manera particular a favor de los más pobres y marginados”.



Con su muerte, la Iglesia entra en Sede Vacante, mientras el mundo recuerda al pontífice que, como escribió Tornielli, mostró “el rostro materno de una Iglesia que se inclina hacia los heridos”.



“Es ese rostro y ese abrazo el que tantos han reconocido en el viejo Obispo de Roma, argentino, que comenzó su pontificado yendo a rezar por los emigrantes muertos en el mar de Lampedusa, y lo terminó inmovilizado en una silla de ruedas, dedicando su vida hasta el último momento a testimoniar al mundo el abrazo misericordioso de un Dios cercano y fiel en el amor a todas sus criaturas”.