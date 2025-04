Semana Santa con el recorrido de las 7 Iglesias y el Via Crucis Jueves, 17 de abril de 2025 La Semana Santa es un tiempo de reflexión y devoción. Conoce en qué días se realiza la visita a las 7 iglesias y que representa. Además, se realizará la Vía Crucis. El recorrido se lleva a cabo principalmente en Jueves Santo, cuando los católicos visitan siete templos en los que se recuerda cada una de las etapas previas a la crucifixión de Cristo. Aunque no existe un orden estricto para realizar la ruta, cada iglesia representa un episodio significativo en la Pasión de Jesús.



¿Qué días se realiza el recorrido de las siete iglesias?



El Jueves Santo es la fecha más común para el recorrido de las siete iglesias, aunque en algunas ciudades también se realiza el Viernes Santo por la mañana. La Semana Santa de 2025 se celebrará en abril, y los días clave para esta tradición religiosa serán los siguientes:



Domingo de Ramos (13 de abril): Inicio de la Semana Santa.

Jueves Santo (17 de abril): Conmemoración de la Última Cena y recorrido de las siete iglesias.



Viernes Santo (18 de abril): Recuerdo de la crucifixión de Jesús.

Domingo de Resurrección (20 de abril): Celebración de la resurrección de Jesús.



¿Qué significa el recorrido por las siete iglesias?



Este acto de fe conmemora los momentos previos a la crucifixión de Jesús, dividiendo su camino hacia el Calvario en siete estaciones:



Primera iglesia: La Última Cena y la oración en el huerto de Getsemaní.



Segunda iglesia: El traslado de Jesús ante Anás para ser interrogado



Tercera iglesia: La comparecencia ante Caifás y el juicio del Sanedrín.



Cuarta iglesia: La presentación ante Poncio Pilato, quien no encuentra culpa en él.



Quinta iglesia: El envío ante el rey Herodes, que lo ridiculiza y lo devuelve a Pilato.



Sexta iglesia: La segunda comparecencia ante Pilato, quien cede ante la presión y lo condena.



Séptima iglesia: El camino al Calvario, donde Jesús es azotado y carga la cruz.



En este recorrido, los fieles meditan sobre el sufrimiento de Cristo y renuevan su compromiso con la fe a través de la oración en cada iglesia.



Recorrido de las 7 Iglesias en Corrientes Capital y Vía Crucis.

En la ciudad de Corrientes está previsto la recorrida este jueves a las 8 de la mañana: salida desde las "Terrazas del Paraná" (Av. Costanera Gral. San Martin y Tomas Edison).



Recorrido de Iglesias



Jesús Nazareno

San Francisco Solano

Nuestra Señora de la Merced

María Auxiliadora

Santisima Cruz de los Milagros

Santa Rita

Catedral 'Nuestra Señora del Rosario



Via Crucis en Corrientes Capital



Se realizará el viernes 18 de abril por Av. Costanera General San Martín desde Paseo Stella Maris hasta la Avenida 3 de Abril. Será desde las 19 horas.