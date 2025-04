Ex Massalín: La escuela emblemática que funcionará en la fábrica Martes, 15 de abril de 2025 El edificio tiene 13 mil metros cuadrado construidos y fue adquirido por la Provincia al cierre de la empresa tabacalera en Goya.

Las remodelaciones, que estarían listas en septiembre, permitirán albergar a la escuela técnica y de formación profesional “Valentín Virasoro” de la localidad y también la extensión áulica de una universidad nacional, con carreras de ciencias duras. Las instalaciones serán similares a la de la escuela Portuaria, recién inaugurada en la Capital y tendrán un polideportivo.



Al iniciar el ciclo lectivo 2025, el gobernador Gustavo Valdés se refirió a las instalaciones de la escuela Portuaria situada en la capital correntina como “la escuela más importante de la provincia con estas características”, por las instalaciones modernas que incluyen 13 aulas, cocina y comedor, biblioteca, aulas de talleres, sala de simulación 3D, laboratorios de electricidad, química y física; así como espacios específicos destinados a la formación técnica. En el acto, el mandatario reafirmó su compromiso con la educación pública de calidad y con la intención de que una escuela técnica funcione en cada localidad de la provincia.



Apenas poco más de un mes después, autoridades de la cartera educativa recorrieron otras obras educativas que representan una gran inversión para la provincia, esta vez en la segunda ciudad: Goya.



Se trató de la Escuela Especial Nº2 y también de la que será la nueva sede de la Escuela Técnica y Profesional “Valentín Virasoro” de esa localidad, que quedará albergada en el remodelado edificio de la ex fábrica Massalín; un predio que el gobierno de la provincia adquirió en 2023 al cierre de la industria ya con miras a destinarla a instalaciones educativas.



“Recorrimos dos obras: una de la escuela especial, que era un pedido de la comunidad de Goya y estaríamos inaugurando en un mes. Y la otra la que estará en Massalín, que será para una escuela técnica y va a ser similar a la Escuela Porturia. Son 6.000 metros cuadrados destinados a esa escuela, de un total de 13.000. La otra mitad está destinada para albergar otras instituciones de educación superior, porque tenemos que pensar que nuestros estudiantes tienen que seguir formándose”, precisó Práxedes López, Ministra de Educación de la provincia.



Este lunes, también el subsecretario de Infraestructura Escolar, ingeniero Emilio Breard, confirmó el destino que tendrá el edificio y explicó parte de las obras que se realizan en el lugar.



“Se adquirió por decisión del gobernador Gustavo Valdés, y del predio de 13 mil metros cuadrados construidos, la mitad será la nueva escuela técnica Valentín Virasoro, que se trasladará completa cuando esté finalizada la obra”, indicó.



“La consideramos una escuela emblemática, lo cual lleva a mantener su estructura original: la recuperación busca potenciar la estructura que existe y acondicionarla para que los alumnos y docentes tengan instalaciones adecuadas para las clases”, detalló el funcionario.



Se trata de un edificio con características propias de la era industrial, que la provincia encontró en “un muy buen estado de conservación: prácticamente no requiere trabajos de cubierta ni de servicios. Pero hubo que adicionarle baños, espacios para hacer talleres modulares, acondicionar las instalaciones para hacer aulas y para la circulación. También adecuamos el comedor para la cocina y estamos trabajando en el proyecto definitivo de lo que será un polideportivo dentro del mismo predio”, adelantó.



La otra mitad del edificio “está reservada para lo que va a ser la extensión áulica de una Universidad Nacional pública en Goya, dirigida a carreras de ciencias duras y tecnicaturas que permitan complementar las faltantes de perfiles profesionales y de oficios en la región”, apuntó Breard.



“Las instalaciones que encontramos son imponentes. Se buscó darle un contexto de aprendizaje moderno sin destruir lo anterior”, destacó, a la vez que deslizó que los trabajos están proyectados para concluir entre agosto y septiembre. Y de manera inmediata “se estaría trasladando la Escuela Técnica”, dijo.



En la institución, se brindan servicios educativos de gestión estatal en la modalidad de educación común en niveles secundario y secundario INET así como formación profesional para jóvenes y adultos. En ese aspecto, se incluyen este año formaciones profesionales en Cocina, Auxiliar de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Auxiliar en cuidados gerontológicos, mucama, operador de informática para la administración y gestión, organizador de eventos, reparador de PC. El año pasado, también con un año de duración, se dictaron las formaciones de reparador de audio y video digital, reparador electrónico básico, mecánico de motos, montador electricista domiciliario, mecánico de motores de combustión interna y auxiliar mecánico de motores nafteros.



Vale recordar que desde su adquisición por parte de la provincia, el gobernador Gustavo Valdés apuntó a que el edificio de la ex Massalín estuviera destinado a fines educativos. En un breve video difundido en las redes sociales oficiales, el mandatario había adelantado en 2023 la compra del lugar al mostrar un manojo de llaves: “Hoy hay una buena noticia para Corrientes”, había señalado, lo que indicó como un “compromiso del gobierno provincial para poner una escuela y una universidad pública”.



Escuela especial



“Eran obras absolutamente necesarias, que por una cuestión presupuestaria la iniciamos en etapas. Nos tocó lo más fuerte de la inflación con Massa y el ex presidente Fernández y eso nos obligó a suspender la obra por casi un año. Arrancamos de nuevo y para antes de las vacaciones de julio estaría terminada”, precisó Breard respecto de otra obra importante que se encara desde la administración provincial en Goya.



“Nos encontramos con cosas inexplicables en esa escuela: escalones en una galería, una cocina debajo de una escalera. No tenía rampas ni baños adaptados, era una escuela mal diseñada”, evaluó.



Ahora, con personal especializado en accesibilidad, se abordan los trabajos que pronto podrán estrenarse. “Estas inversiones en educación son una política de Estado, porque es igualador de oportunidades”, enfatizó el funcionario al final.