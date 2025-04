Vischi: "Hay cansancio por los malos tratos del Gobierno de Milei"

Lunes, 7 de abril de 2025

El legislador correntino cuestionó el manejo "unilateral" por parte del Poder ejecutivo en solucionar la crisis en la Justicia y advirtió sobre el desgaste institucional, que generó el trámite desprolijo que tuvieron los pliegos.



El senador nacional Eduardo Vischi (UCR-Corrientes), presidente del bloque radical en la Cámara alta, cargó contra la metodología del Gobierno nacional en el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, cuyo rechazo en el Senado dejó al descubierto las tensiones entre el oficialismo y la oposición.



Vischi cuestionó el estilo de gestión del presidente Javier Milei. "Es una metodología del Gobierno: hay alguien que al final decide qué se hace y qué no, sin importar quién lleva adelante el proceso. Es una forma de denostar la política y debilitar las instituciones", afirmó. Y advirtió: "La gente está cansada del maltrato y quiere que se dejen de pelear para resolver los problemas del país".



El legislador radical aseguró que su bancada no actúa como "bloque en manada", sino que evalúa cada tema en función de las realidades provinciales.



"Acompañé a 9 de los 13 legisladores en esta votación, pero cuando no hay consenso, damos libertad", explicó, en referencia a la división interna en la UCR, donde solo él votó en contra de los pliegos.



Vischi detalló los errores en el proceso: "Cuando llegaron los pliegos, ni siquiera los senadores de La Libertad Avanza sabían quiénes eran los candidatos". Recordó el caso del senador Paolo Paoltroni, expulsado del bloque oficialista por cuestionar las designaciones, y atribuyó el fracaso a la falta de diálogo: "Cansó la imposibilidad de debatir qué Justicia queremos".



El método elegido por el Gobierno –designar jueces en comisión antes de su aprobación en el Senado– habría sido, según Vischi, el principal obstáculo: "Cualquier posibilidad de homologación se cayó por esa decisión".



Poder Judicial en crisis

El senador alertó sobre la gravedad de la situación: más de 170 pliegos pendientes de tratamiento, 200 vacantes en el fuero federal y cargos clave sin cubrir, como el procurador general y el defensor del pueblo. "El año pasado, el Consejo de la Magistratura giró 96 ternas, pero el Ejecutivo retiró pliegos y no los reenvió", precisó.



Cuestionó además la falta de respuestas sobre el presupuesto judicial y el plan para normalizar las designaciones: "La Constitución exige dos tercios; por eso sugerimos retirar los pliegos sin consenso, como hicieron gobiernos anteriores".



Vischi cerró con una advertencia al oficialismo: "Cuando el Gobierno acierta, se atribuye todo el mérito; cuando falla, culpa a ‘la casta’. Esto debe cambiar, porque en año electoral surgirán iniciativas que pondrán en riesgo su gestión".



El mensaje del senador correntino refleja el malestar de amplios sectores con lo que perciben como un estilo confrontativo y poco dialoguista del Gobierno, en un contexto donde la crisis judicial se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda política.