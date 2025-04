Valdés apuntó al Senado: "Demoran y forcejean por imponer jueces"

Viernes, 4 de abril de 2025

Tras participar en el acto de entrega de vehículos para la Policía de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés se refirió al reciente y polémico rechazo del Senado de la Nación a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla



Tanto Lijo como Mansilla eran los candidatos a integrar la Corte Suprema. Al respecto acorde a la situación en el Senado, Valdés consideró que el envío de pliegos por parte del Ejecutivo es algo natural en democracia: "Un gobierno electo propone a un posible miembro de la Corte y el Congreso debe decidir si le da o no el respaldo. Pero no puede tardar tanto esa definición".



En ese sentido, el gobernador fue contundente: "Hoy, el 30% de los cargos en la Justicia Federal están vacantes. El problema es que el Senado se toma más de un año para decir sí o no. Hay ineficiencia en el gobierno, en el Senado, y por eso no tenemos jueces".



"Lo urgente es tener una Corte completa. Es imposible hablar de justicia si no está plenamente integrado el máximo tribunal", expresó el mandatario provincial. Y agregó con firmeza: "Hay un forcejeo por imponer jueces propios, y eso está mal".



Valdés concluyó su crítica apuntando al impacto institucional de estas demoras: "Este tironeo por colocar jueces afines nos perjudica a todos los argentinos".