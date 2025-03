El Gobierno quiere las tierras del Ejército en la Costanera Martes, 25 de marzo de 2025 El Ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo, sostuvo que "los terrenos del Ejército están en uno de los mejores lugares de la ciudad, y hoy está vedado a la gente". El funcionario criticó la postura de Nación de no avanzar con ésta operación. "Lo que pretendemos es integrar ese predio a lo que vamos a tener con La Unidad", dijo Vignolo. "Hoy es un lugar abandonado y lleno de alimañas", agregó, y aclaró que la pretendida intervención "no incluye" el sector utilizado como Centro Clandestino de Detención.



Sobre la cuestión política y el armado de alianzas dijo que "en todo momento interactúa de manera casi permanente. A partir de la decisión que tomamos de saber que teníamos que conformar una alianza diferente a la anterior, porque pensábamos que esto iba a terminar siendo un desprendimiento en virtud de la construcción de este espacio y su idea de futuro para Corrientes"



"Nosotros sabíamos que teníamos que tener una herramienta que pueda protagonizar de una manera determinante y la hemos construido a lo largo de estos años. Vamos Corrientes es una propuesta muy concreta, conocida y valorada por la gente y vamos a tratar de seguir sumando allí", analizó.



"Si a mí me preguntaran quiénes querrían que estén adentro, yo diría todos los que comparten nuestra mirada de la alianza que venimos teniendo no se vaya a nadie, que queden todos y que se sumen todavía más", indicó sobre la posibilidad de sumar más sectores.



"Nosotros tenemos un sueño, tenemos una mirada, tenemos un equipo, hemos construido un plan de gobierno, siempre hemos requerido la participación de la sociedad a través de los planes estratégicos participativos para construir un programa de gobierno", aseguró.