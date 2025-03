Argentina visita a Uruguay para seguir en los más alto de las Eliminatorias Viernes, 21 de marzo de 2025 El elenco nacional tampoco tendrá en sus filas a Lautaro Martínez. Scaloni no confirmó el equipo, pero estarían Thiago Almada y Giuliano Simeone.

La Selección argentina, que tendrá las bajas de Lionel Messi y Lautaro Martínez, entre otras, buscará afianzarse en lo más alto de la table de las Eliminatorias Sudamericana cuando visite este viernes a Uruguay en el clásico del Río de La Plata en el marco de la decimotercera fecha del certamen clasificatorio para el Mundial 2026.



El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario de Montevideo desde las 20:30, con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez y la televisación de TyC Sports, D´Sports y Telefe.



El equipo albiceleste tendrá dos bajas más que sensibles, el capitán Lionel Messi y el goleador Lautaro Martínez y, en relación a lo que fue la victoria 1-0 sobre Perú en la última presentación oficial, el entrenador Lionel Scaloni aún no dio a conocer si mantendrá el 4-3-3 o pasará a un 4-4-2.



Todo pareciese indicar que prevalecerá el 4-3-3 con los sorpresivos ingresos del mediocampista creativo del Botafogo de Brasil, Thiago Almada, y el delantero del Atlético de Madrid de España, Giuliano Simeone.



En la defensa, volverán dos pilares fundamentales: Cristian Romero y Nahuel Molina, quienes estarán acompañados por Nicolás Tagliafico y Nicolás Otamendi.



Los cambios rutilantes aparecen en el mediocampo donde Scaloni hará ingresar a Almada en lugar de Rodrigo De Paul, un engranaje clave en el equipo, mientras que Enzo Fernández y Alexis Mac Allister secundarán al ex Vélez.



El tridente ofensivo estará compuesto por Nicolás González, Julián Álvarez en reemplazo de Martínez y la irrupción de Simeone para ocupar uno de los extremos.



Por su parte, Uruguay marcha segundo en la clasificación con 20 puntos gracias a cinco triunfos, la misma cantidad de igualdades y dos derrotas.



El entrenador argentino Marcelo Bielsa planea modificar el esquema pensando en el partido del martes en la altura ante Bolivia y, en relación a lo que fue el empate 1-1 ante Brasil en la última presentación oficial, el reconocido director técnico pasará de un 4-3-3 a un 3-4-3.



En esta modificación táctica, Bielsa sabe que no contará en el mediocampo con Manuel Ugarte por sanción y éste será reemplazado por el ex River, Nicolás de la Cruz. Además, Ronald Araujo volverá a integrar la línea defensiva acompañado por José María Giménez y Mathias Olivera.



El tridente ofensivo pareciese no variar: Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez, a quien los medios uruguayos lo ponen muy por encima del argentino Lautaro Martínez, serán dos fijas este viernes por la noche pero la duda está entre Facundo Pellistri o Braian Rodríguez.



Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:



Eliminatorias Sudamericanas.



Fecha 13.



Uruguay - Argentina.



Estadio: Centenario de Montevideo (Uruguay).



Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).



Hora de inicio: 20.30. TV: DSports, TyC Sports y Telefe.



Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araujo, José María Giménez, Mathias Olivera; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz; Mathias Araujo, Facundo Pellistri o Braian Rodríguez, Darwin Núñez y Giorgian de Arrascaeta. DT: Marcelo Bielsa.



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez . DT: Lionel Scaloni.