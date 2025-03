Valdés ratificó a la escuela pública como garantía de inclusión e igualdad Viernes, 14 de marzo de 2025 El Gobernador presidió la entrega de 936 notebooks a estudiantes de los colegios secundarios de la zona. "Somos la única provincia que tiene desarrollado un plan como este, porque creemos que si no incluimos a nuestros hijos en la tecnología", dijo. "Desde la escuela pública debemos garantizar que todos tengan la misma oportunidad", acentuó el gobernador Gustavo Valdés al encabezar este jueves el acto de entrega de 936 notebooks a estudiantes de los colegios secundarios, tanto del área urbana como de la zona rural.



En este sentido, desde la Provincia destacaron que con ese aporte del programa "Incluir Futuro" se alcanzó a beneficiar al 100% de los estudiantes secundarios de la localidad. "Alcanzamos un hito en la escuela pública correntina", valoró el Gobernador.



"Incluir Futuro no es solamente la entrega de una computadora. Eso sería fácil. Lo que hicimos con el Ministerio de Educación fue sistematizar el contenido, un proceso que lleva tiempo. Nos propusimos tener una guía donde buscar información y a la cual el alumno pueda entrar, mirar y satisfacer las necesidades y requerimientos que nos da el aula. Eso es Incluir Futuro", definió.



"No todos tenemos las mismas posibilidades económicas para comprar una computadora. Y tenemos que garantizar desde la escuela pública que todos tengamos esa oportunidad y también contenido digital. Eso es una evolución para la provincia de Corrientes. Somos la única provincia argentina que tiene desarrollado un plan como este, porque creemos que si no incluimos a nuestros hijos en la tecnología digital vamos a tener inconvenientes en el futuro", enfatizó.



En ese sentido, instó a los alumnos a estudiar y mirar la programación. "Cuando arrancamos con este programa hace 5 años, estábamos en pandemia. Hoy apareció algo nuevo: la inteligencia artificial", marcó como desafío para los nuevos programadores.