Valdés inauguró el nuevo edificio de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó

Viernes, 14 de marzo de 2025

Culminando con su estadía en Ituzaingó, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este jueves el nuevo edificio del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, tras resaltar que es "una obra fundamental" en "uno de los departamentos más forestados".

La construcción de la Estación de Bomberos Voluntarios en Ituzaingó abarcó una superficie cubierta de 357 metros cuadrados, planta baja y 113 metros cuadrados en la planta alta. La instalación se diseñó para alojar al cuerpo de la ciudad con el fin de cumplir funciones que ayuden a la prevención de incendios y accidentes.



La planta baja cuenta con patio de maniobras, playón de camiones, áreas de recepción, guardia, oficina, guarda de equipos personales, sala de máquinas, cocina comedor y sanitarios.



En tanto la planta alta cuenta con sala de reuniones, batería de servicios higiénicos completos para hombres y mujeres y habitaciones. La obra se llevó a cabo a través del Ministerio de Coordinación y Planificación de la Provincia.



El gobernador comenzó su discurso recordando que la localidad, por muchos años, no tuvo una estación de bomberos propia, dependiendo de la estación ubicada en Yacyretá. "Después tuvimos una al lado de la antigua aduana del puerto, pero era un lugar incómodo", precisó.



"Nunca tuvimos el aporte de Yacyretá para poder hacer un cuartel, al igual que en su momento con el hospital, y llegó el momento de comenzar a construir en un lugar equidistante", continuó el gobernador, agradeciendo a Paraguay por poner a disposición sus bomberos cuando fue necesario y manifestando que está disponible la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) como una devolución de gentilezas.



La nueva estación, en sus palabras, es importante porque Ituzaingó es uno de los departamentos más forestados de la provincia y con difícil accesibilidad. También pidió el aporte de los vecinos y del Municipio en la lucha contra el fuego.



Valdés considera necesario la creación de un programa para recuperar los cuarteles de bomberos en todo Corrientes: "Tenemos que darles mayor dimensión y presupuesto para que todos nuestros bomberos voluntarios trabajen en condiciones. Crecimos mucho, pero debemos seguir creciendo con equipamiento y modernización".



Al respecto, habló de tener un "sistema de defensa civil en general" que involucre también a la Policía y las fuerzas vivas de cada una de las localidades. No solamente en caso de incendios, sino también por sequías o inundaciones.



Ministro Vallejos



Durante el acto, habló a los presentes el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfredo Vallejos, remarcando en primer lugar que "estamos en presencia de un día histórico para Ituzaingó", con esta nueva obra que no hace más que "fortalecer la admirable labor que despliegan nuestros bomberos voluntarios con su abnegada tarea, sacrificio y solidaridad, combatiendo cada uno de los focos ígneos".



"Gracias a las políticas implementada por el gobernador Valdés, hoy tenemos un sistema de combate contra el fuego y siniestros mucho más fortalecido", aseveró sin dudar el ministro, resaltando: "hoy contamos con 1.300 bomberos voluntarios a lo largo y ancho de la provincia, con todo el equipamiento necesario, con autobombas y vehículos, fruto de una gran inversión que se realiza en los distintos cuarteles de los municipios".



Asimismo, Vallejos valoró que Corrientes es una de las provincias "mejor preparadas para hacer frente a los incendios forestales y de otras características", señalando que situaciones como las se vienen afrontando de intensa sequía y calor se van a seguir dando y para hacerles frente también la Provincia se apoya en sus brigadas para combatir incendios forestales, apuntalando el sistema.



Culminando, Vallejos instó a los "heroicos bomberos voluntarios de Ituzaingó y de toda la provincia" a seguir trabajando "juntos por el bienestar de los correntinos".



Sacrificio, valor y abnegación



Al dirigirse a los bomberos voluntarios presentes, el subdirector de Defensa Civil de la provincia, Bruno Lovinson, se refirió a sus compañeros como "hermanos de fuego" y destacó la heroicidad de quienes componen los cuarteles de voluntarios en toda la provincia. "Es un día histórico para esta institución, que tiene 41 años y una tasa de incidencia de 1800 intervenciones anuales, que cada día salen a combatir incendios y atender emergencias", destacó Lovinson.



Por otra parte, manifestó que "el mejor ejemplo que podemos dar a los bomberos es construir una estación, para que tengan los servicios necesarios y también puedan brindar un mejor servicio a la comunidad".



Así mismo, recordó el lema que caracteriza a los bomberos: "sacrificio, valor y abnegación", una característica que también destacó en el cuerpo de voluntarios de Ituzaingó. Al final, Lovinson valoró el apoyo del Gobierno provincial a los bomberos y recordó que "estamos para servir a la comunidad".



También Eleuterio Morinigo, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad, calificó la jornada como "un día muy especial, al recibir esta casa nueva", y destacó la decisión del gobernador Gustavo Valdés y la gestión del intendente local para conseguir el terreno y financiar y edificar el cuartel.



Inauguración de refacciones en el polideportivo



Ratificando que el deporte es política de Estado, al continuar con su agenda en Ituzaingó, el gobernador Gustavo Valdés, encabezó el corte de cintas y acto de inauguración de las refacciones integrales en el estadio del Polideportivo del barrio San Martín.



En la oportunidad, acompañado por su comitiva, Valdés realizó el tradicional corte de cintas de una obra que significa nada menos que la recuperación de un gran espacio para la práctica deportiva, que puede ser utilizado tanto por los clubes como por instituciones educativas.



Al tomar la palabra, el gobernador Valdés subrayó que la del Polideportivo fue la primera cancha de parquet que tuvo la provincia, señalando luego que "hicimos una fuerte inversión para recuperar este espacio, acordando con la municipalidad que ellos reparaban el techo y nosotros como Provincia nos encargábamos del parquet".



Al proseguir con sus conceptos, el mandatario comentó que durante mucho tiempo hubo un problema serio en los techos y con distintos trabajos y material aislante se pudo resolverlo, con lo cual "a partir de ahora ya no cae más ninguna gota sobre el parquet".



"Ituzaingó por su dimensión debe tener centros recreativos distribuidos a lo largo de la ciudad", sostuvo con énfasis en otro tramo de su alocución el gobernador, acotando que como parte de las inversiones hacia la ciudad, también se está terminando una obra de playón deportivo en una de sus escuelas.



A su vez, Valdés anheló que con este nuevo escenario deportivo los clubes de básquet de Ituzaingó puedan volver a tener un nivel competitivo, como supo ser en las épocas doradas con Unión. "Vamos a seguir trabajando todos juntos por el deporte", dijo a modo de cierre.



Durante el acto, el gobernador Valdés, junto al secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, hicieron entrega de indumentaria, equipamiento y elementos deportivos al del Polideportivo Municipal, a fin de fortalecer sus actividades y promover la práctica deportiva.



Terrile destacó el compromiso asumido previamente por el gobernador con la infraestructura deportiva de Ituzaingó, resaltando el crecimiento del deporte en la localidad y la importancia de acompañarlo con mejoras en las instalaciones. Señaló el valor histórico del polideportivo y el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y la municipalidad para recuperarlo y potenciarlo como sede de competencias nacionales y provinciales.



Por su parte, el intendente Juan Pablo Valdés, recordó el estado en que se encontraba la cancha y cómo el principal problema era el ingreso de agua por el techo. Destacó que el gobernador había garantizado la reparación del piso de parqué una vez solucionada esa cuestión, lo que permitió que hoy la cancha sea ampliamente utilizada por la comunidad. Asimismo, agradeció al gobierno provincial por la inversión realizada, que con la refacción de la iluminación y la cubierta, "asegurará muchos años más de vida útil para el polideportivo".