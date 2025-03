La respuesta de Fabián Berlanga a Valentín Gómez tras sus duras críticas a la dirigencia Viernes, 14 de marzo de 2025

El presidente de Vélez le contestó al defensor luego de sus polémicas declaraciones y aseguró que "no conoce toda la verdad de lo que pasó". Las explosivas declaraciones de Valentín Gómez luego de la victoria de Vélez ante San Martín de San Juan por el Torneo Apertura 2025 no pasaron desapercibidas. El defensor, que regresó al club tras su frustrado pase a Udinese, apuntó contra la dirigencia por el manejo de su situación y expuso una serie de problemas internos en la institución.



La respuesta no tardó en llegar: el presidente Fabián Berlanga tomó la palabra y le contestó con contundencia. "Es un chico de 21 años que está enojado. Quizás no sabe toda la verdad de lo que pasó y le han ocultado cosas. Se la tiene que agarrar con alguien y nos toca a nosotros", afirmó el mandatario en diálogo con Closs Sports.



El empresario reconoció que aún no mantuvo una charla con el futbolista tras sus dichos porque "la situación todavía está muy caliente", pero dejó la puerta abierta a un encuentro para aclarar el tema. "Me parece bien que diga lo que quiera. Uno está tranquilo con las cosas que hace", sostuvo.



En sus declaraciones, Gómez había denunciado que no le permitieron entrenar con el Udinese mientras resolvía su pase, lo que lo obligó a ejercitarse en una plaza. Además, hizo referencia a problemas en las instalaciones del club y reveló que el plantel tuvo que comprar ventiladores para poder dormir en medio de la ola de calor.



Berlanga, sin desmentir estos puntos, hizo hincapié en las formas del reclamo: "Hoy, lamentablemente, las nuevas generaciones tienen otra manera de manejarse y otros códigos. Lo que dijo amerita una reunión cuando él quiera. Si no la quiere tener, no la vamos a tener".