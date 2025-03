El Gol de Paredes no le alcanzó a Roma Viernes, 14 de marzo de 2025 El Athletic Bilbao remontó la caída en el partido de ida y lo dio vuelta con 3 goles para quedarse con el global por 4-3. El argentino descontó desde los doce pasos sobre el final, pero no fue suficiente para empatar la serie. Leandro Paredes y Paulo Dybala se quedaron en la Europa League. La Roma no pudo mantener la ventaja por 2-1 que logró en la ida ante el Athletic Bilbao y cayó por 3-1 en la vuelta, con un global de 4-3 en favor de los leones, para sacar boleto a los cuartos de final.



El mediocampista de 30 años descontó con un penal sobre el final, pero no alcanzó para empatar la serieLeandro Paredes y Paulo Dybala se quedaron en la Europa League.



La Roma no pudo mantener la ventaja que logró en la ida por 2-1 y cayó por 3-1 en la vuelta, con un global de 4-3 a favor de los leones para sacar boleto a los cuartos de final. El mediocampista de 30 años descontó con un penal sobre el final, pero no alcanzó para empatar la serie.



La historia se comenzó a decantar a favor del cuadro español a los 11 minutos, cuando Mats Hummels vio la tarjeta roja y dejó a la Loba con un futbolista menos durante gran parte del partido. Esta acción tuvo un impacto trascendental en el desarrollo del juego, el cual fue completamente favorable para los vascos. Incluso, el equipo de la capital de Italia no pudo dominar con claridad en ningún momento del encuentro.



De hecho, el único momento en que la Roma generó ilusión en el terreno de juego ocurrió en el último minuto, cuando se encontró con un penal a favor que lo dejó a tiro en el marcador, aunque ya era demasiado tarde. El encargado de ejecutar el disparo desde los doce pasos fue Paredes, quien hace algunos días renovó su contrato con la entidad hasta junio de 2026, con la salvedad de que incluyó una cláusula especial que facilitaría un posible regreso a Boca Juniors.



Más allá del tanto marcado, el mediocampista campeón del mundo con la selección argentina sufrió el transcurso del juego, ya que el Bilbao tuvo un ataque arrollador que obligó a la Loba a resguardarse en su propio campo en gran parte del enfrentamiento. El único respiro que conseguían los dirigidos por Claudio Ranieri era cuando la pelota llegaba a los pies de Paulo Dybala, quien lograba resguardar el balón y bajarle el ritmo al partido, aunque pocas veces encontró variantes para descargar en el ataque.



Así las cosas, la Joya se retiró del terreno de juego a los 60 minutos para dejarle su lugar al delantero uzbeko Eldor Shomurodov. Anteriormente, Matías Soulé había ingresado al campo. A pesar de que el juvenil argentino tuvo buenas intenciones en sus primeras intervenciones en el juego, su actividad comenzó a esfumarse con el correr de los minutos.



La figura del enfrentamiento fue Nico Williams, el joven español de 22 años que ya se consagró campeón de la Eurocopa con la selección de España y estuvo al borde de recalar en el Barcelona a principios de temporada. Tras el 2-1 en Italia, el extremo igualó la serie en el cierre de la primera parte, cuando se encontró con un rebote en el área, y venció la resistencia del arquero Mile Svilar con un potente remate.



El complemento fue más de lo mismo, pero con un Williams que fue notablemente más gravitante en el campo a partir de constantes gambetas. El segundo tanto provino de un tiro de esquina en el que Yuri Berchiche se impuso en el aire. Ya en el minuto 82, volvió a aparecer el extremo de 22 años para concretar el 3-0 con un golazo. Tras una jugada iniciada por el autor del 2-0, el juvenil metió dos amagues dentro del área rival que destruyeron a la defensa de la Roma, para luego definir por encima del arquero.



De esta manera, el Athletic de Bilbao sacó su pasaje a los cuartos de final de la Europa League, donde se enfrentará al vencedor de la llave entre el Fenerbahce de José Mourinho y el Rangers de Escocia, que ganó 3-1 en el primer duelo. Por su parte, la Roma quedó afuera del plano internacional y solo sigue en carrera en la Serie A. Sin embargo, su presente no es el mejor, ya que marcha séptimo con 46 unidades, fuera de los puestos de clasificación a las competencias continentales más importantes.