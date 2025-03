Almirón y Zago se culparon mutuamente de la pelea en el recinto

Viernes, 14 de marzo de 2025

Asimismo, reconoció que cometió un error al involucrarse en el caos. "Cometí un error, lo tendría que haber resuelto en otro ámbito", señaló el diputado, quien explicó que estuvo "cinco minutos soportando insultos y agresiones" hasta que reaccionó.





Tras la bochornosa sesión de la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles último, en cuyo final fueron protagonistas el correntino Lisandro Almirón (LA Libertad Avanza) y su par de la Ciudad de Buenos Aires, Oscar Zago (MID), dieron sus versiones de lo sucedido en las escalinatas mismas del recinto de sesiones.



Para Almirón, Zago "es funcional al kirchnerismo". Además, dijo que su par no solamente demuestra deslealtad, sino episodios de violencia inusitada, que no se esperaba, "pero lo más importante es cuidar al presidente y a los argentinos", sostuvo por FM Sudamericana.



En tanto, Oscar Zago habló para un medio nacional y aseguró: "no le hago un favor al kirchnerismo, tienen un problema interno en La Libertad Avanza que no pueden resolver y fueron por la violencia".





Repudio radical y del PJ

A través de un comunicado titulado "la violencia nunca puede ser el camino", los senadores nacionales del bloque de la UCR, presidido por el correntino Eduardo Vischi, expresaron su "máximo repudio ante los hechos de violencia, desatados en las inmediaciones del Congreso de la Nación, que provocaron varios heridos y detenidos" este miércoles.



El PJ Corrientes también repudió "las políticas fascistas de Javier Milei" y advirtió sobre los "brutales y sistemáticos ataques" del Gobierno nacional contra los jubilados".