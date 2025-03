Glaucoma, la enfermedad silenciosa que puede terminar en ceguera

Jueves, 13 de marzo de 2025

Corrientes se sumó a las actividades de la semana mundial de prevención de esta enfermedad. Desde la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) puntualizaron en que la detección temprana es la clave para prevenir la discapacidad visual.



Ayer se conmemoró el Día Mundial del Glaucoma, una fecha destinada a concientizar sobre esta enfermedad ocular que puede generar una pérdida progresiva de la visión.



Desde la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE Medios) dieron a conocer conceptos vertidos por el oftalmólogo Pablo Ramírez, quien explicó por qué esta enfermedad es una amenaza invisible y cómo detectarla a tiempo.



Según el especialista, el glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico, generalmente debido a un aumento de la presión ocular. Lo más preocupante es que en la mayoría de los casos no presenta síntomas hasta que la pérdida de visión ya es significativa.



"Es como un infarto, pero del nervio óptico. Es indoloro y progresivo, por eso la detección temprana es clave", consideró.



El tratamiento, que incluye gotas, láser o cirugía, solo puede detener el avance de la enfermedad, pero no recuperar la visión perdida. "Por eso insistimos tanto en los controles anuales, especialmente después de los 40 años", sumó.



Ramírez destacó que existen factores de riesgo claros, como antecedentes familiares, diabetes o el uso prolongado de corticoides. "Si hay casos de glaucoma en la familia es fundamental que todos los miembros se controlen porque tiene un fuerte componente hereditario", advirtió.



Los estudios de rutina, como el fondo de ojo y la medición de la presión ocular, son esenciales para detectar la enfermedad en sus etapas iniciales. "En ISSUNNE (donde trabaja el oftalmólogo consultado), muchos pacientes descubrieron que tenían glaucoma durante una consulta de rutina. Por eso no hay que esperar a tener síntomas", remarcó.



Infantil

Aunque se suele asociar el glaucoma con adultos mayores, el especialista aclaró que también puede afectar a niños y jóvenes. "El glaucoma infantil es raro, pero existe. Y en esos casos, el tratamiento quirúrgico es urgente para salvar la visión", explicó. En adolescentes, los controles son clave para detectar problemas de refracción, como la miopía, que pueden agravarse durante el crecimiento.



Una vez diagnosticada, esta enfermedad requiere un tratamiento crónico y un seguimiento estricto. "No todos los pacientes responden igual a las gotas. Algunos necesitan láser o cirugía, pero lo importante es que el tratamiento se adapte a su vida cotidiana", señaló el mencionado.



Por último, el oftalmólogo hizo hincapié en la adherencia al tratamiento: "Muchos pacientes no cumplen con las gotas los fines de semana o cuando están fuera de casa. Eso impacta directamente en los resultados. Si no hay adherencia, no hay mejora".



Controles oftalmológicos en hospitales

Salud Pública informó que Corrientes se sumó a la Campaña Nacional de Detección de Glaucoma. Es por ello que este viernes se realizarán controles en los hospitales Ángela I. de Llano y Geriátrico Juana F. Cabral. Uno de los objetivos de la campaña es detectar a personas con alteraciones compatibles con glaucoma para su tratamiento y seguimiento.



En detalle, los controles se harán en los Servicios de Oftalmología de los Hospital Geriátrico de 8:30 a 11:30 y en el Ángela I. de Llano, de 8:30 a 12:30.



La doctora Mariel Fernández March estará a cargo de los controles, que consisten en un estudio no invasivo e indoloro donde se mide la presión intraocular para la observación del nervio óptico.



El glaucoma es una enfermedad de los ojos que no presenta síntomas en el 90% de los casos y genera daños en la vista. No tiene cura, pero con un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, la gran mayoría de los pacientes puede conservar su visión.



Es la primera causa irreversible de ceguera en el mundo, que afecta en el país aproximadamente a 1 millón de personas y la mitad de los afectados desconoce que tiene la enfermedad, allí radica la importancia de realizar prevención y que quienes tienen dudas consulten con su profesional de confianza.