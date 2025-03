Valdés encabezó inauguraciones en Apipé e Ituzaingó: "Es justicia" Jueves, 13 de marzo de 2025

El Gobernador desplegó una amplia agenda de actividades en una zona sensible en materia de soberanía y paradojas sociales y políticas muy dolorosas. Primero, entregó viviendas y luego inauguró mejoras en una escuela de la isla y finalmente habilitó.

Como una especie de reparación histórica para la isla Apipé y a localidad de Ituzaingó, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles obras de infraestructura esenciales para la ambas comunidades a la vez que hizo varios anuncios de nuevos proyectos en este sentido por implementar en lo que quede de su gestión.



Así, en principio, entregó viviendas en Apipé y anunció 30 más para cubrir la demanda habitacional en la isla. Seguidamente, en Apipé Chico, inauguró obras en la Escuela 219 y se comprometió a otorgar una lancha para el traslado de alumnos.



Finalmente, ya en el municipio de donde es oriundo, el Mandatario correntino habilitó 28 cuadras de asfalto.



En este último lugar, específicamente inauguró la pavimentación y conducto pluvial de la avenida Santa Fe, y la pavimentación con concreto asfáltico de 28 cuadras en el barrio Islas Malvinas. Sobre este último corte de cinta, destacó que se trata de una "obra de justicia", porque es "la reivindicación que los originarios del barrio 180 viviendas hace tanto venían esperando, para tener una transitabilidad digna".



Al iniciar su discurso, el gobernador Valdés manifestó: "Hoy es un día de alegría, de mucha alegría, pero se me vienen muchos recuerdos de Ituzaingó fundamentalmente y hay un lenguaje que yo decodifico perfectamente, en los vecinos que por ahí pasa inadvertido pasa por ahí a la larga, pero yo le voy a decir lo que quiere decir soy originario porque por ahí no entendemos". Y explicó que "ellos son los originarios que viven donde hoy está la Villa Permanente de Ituzaingó y las 1000 viviendas, los mejores terrenos que tiene la localidad y hoy valuado cada uno de esos, en 100 mil y 150 mil dólares. Y ellos tenían hectáreas y hectáreas de tierra y fueron expropiados, sacados y apilados por una dictadura militar en este vecindario que hoy es el barrio 180 Viviendas.



Por eso, es una reivindicación a cada uno de los originarios que hoy estamos haciendo para que podamos tener una transitabilidad digna, y esperaron años, años y años y hoy estamos cumpliendo con ustedes, esto es una obra de justicia".



"Con este barrio 180 Viviendas se creó el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), porque fue el primer barrio que hizo el Gobierno de la provincia inaugurando esta obra que mandó el gobierno (de facto) militar a Corrientes para que haga casas dignas e hicieron casas, que verdaderamente no fueron las apropiadas, no fueron las adecuadas" indicó el gobernador y recalcó que "los vecinos sufrieron años y años pero creo que este tiene que ser el aplauso a los vecinos de las 180 Viviendas originarios y los hijos porque tenemos que seguir invirtiendo y haciendo obras de infraestructura".



Seguidamente, el Mandatario provincial, dijo que "en poco tiempo más estaremos inaugurando la tercer Planta de Asfalto en la provincia de Corrientes y eso nos permite tener con el Estado 7 frentes de asfalto y tener posibilidad de llevar y hacerle sentir a cada uno de los vecinos de nuestra ciudad, que nosotros podemos vivir mejor y que tenemos los recursos para hacer la Obra Pública" y agregó que "a través de Vialidad Urbana, a través del Ministerio de Obras Públicas que conduce Claudio Polich para llegar a cada uno de los rincones de nuestra provincia".



"Hacer patria": una isla argentina rodeada de aguas paraguayas y años de marginación



"Hoy estamos inaugurando la obra más importante para esta escuela (la 219 de Apipé), con un edificio que nunca antes se hizo. Eso implica una visión", dijo el Gobernador, explicando que la institución data de 1984 en una época que la matrícula de la zona "crecía a pasos agigantados por la construcción de la represa y se necesitaban aulas".



Habló de la necesidad de revalorar el esfuerzo de cada docente, quienes ponen empeño en "atraer alumnos y enseñarles sus primeras letras".



En este sentido, tras el pedido de la comunidad educativa, prometió una lancha para que los alumnos puedan trasladarse hacia la escuela.



Consideró que los pobladores están haciendo patria cada vez que ponen un pie en esta isla argentina; "que la venimos defendiendo a lo largo del tiempo".



Posteriormente, el gobernador aseguró que junto al intendente de Ituzaingó, su hermano Juan Pablo Valdés, solicitarán a la entidad binacional de Yacyretá el permiso para que habiliten un paso para poder cruzar a la Isla Apipé, el que debe estar ubicado enfrente al nuevo puerto que se construye en Ituzaingó. "Así vamos a tener un paso más cercano, seguro y económico", resaltó al respecto.



"Vamos a seguir invirtiendo con una visión estratégica para afirmar la soberanía nacional", remarcó.