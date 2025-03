Kicillof le pidió a Milei que "parte de la plata del FMI" se destine a Bahía Blanca

El gobernador bonaerense habló en conferencia de prensa y destacó las acciones que tomará la Provincia para ayudar a los afectados.



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le pidió hoy al presidente Javier Milei que parte de los recursos del nuevo acuerdo con el FMI se destinen a las víctimas del temporal en la ciudad de Bahía Blanca en lugar de, dijo, la "especulación financiera".



"Ya que se está hablando de un nuevo acuerdo con el FMI, espero que una porción de ese crédito determinada se utilice en temas como éste, y no en timba ni especulación financiera", manifestó Kicillof.



Además, le solicitó de carácter urgente una reunión a Milei para poder solucionar cuestiones vinculadas a la reconstrucción de la ciudad.



"Le digo al presidente de la Nación que es importante poder reunirnos para hablar de estas cosas y solucionarlas al máximo nivel. Se lo vuelvo a solicitar", expresó al encabezar una conferencia de prensa en Bahía Blanca junto a su gabinete y al intendente local, Federico Susbielles.



Kicillof enumeró las acciones que se llevaron adelante desde el viernes 7 de marzo, cuando se desató el trágico temporal, y enfatizó que se trata del "Estado presente".



"Todo lo que estamos poniendo a disposición de Bahía es Estado presente, y sin obra pública no hay solución", sostuvo.



El mandatario provincial también habló acerca de los créditos y beneficios para los afectados por el temporal que, dijo, "están destinados a familias y a empresas, comercios, pymes y microemprendimientos".



"Son a tasa subsidiada, mucho mejor que la tasa de mercado y otras propuestas, tiene 12 meses de gracia, es decir que el pago del crédito recién comenzará dentro de un año y son montos de hasta 10 millones de pesos para familias y 40 millones para empresas", detalló.



También señaló además que el temporal que azotó a la ciudad de Bahía Blanca no fue "ni un castigo bíblico ni una película de terror, sino producto del cambio climático", al diferenciarse de la postura generalizada del Gobierno libertario.



"Un evento como este hay que preverlo lo más posible y estar preparados", destacó el gobernador bonaerense.