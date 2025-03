Provincias agilizan el calendario y en Corrientes evitan nombres Lunes, 10 de marzo de 2025

Quien hable de "candidaturas en la UCR será declarada persona no grata", advirtió el dirigente radical Sergio Flinta. LLA avanza, pero no tracciona postulantes. El primer turno electoral será en Santa Fe y Misiones desdobló para junio. El calendario electoral en las provincias despuntará en abril con el primer turno en Santa Fe. En Corrientes, mayo podría ser clave para el oficialismo en materia de candidaturas. En paralelo, otras fuerzas se preparan, tal es el caso del peronismo que ayer fue a internas y La Libertad Avanza allana el terreno para los candidatos locales.



El primer turno electoral será en Santa Fe donde el 13 de abril habrá primarias y elección de convencionales constituyentes para reformar la Constitución Provincial. El Gobierno del radical Maximiliano Pullaro busca instituir la figura de la reelección, ya que en dicha jurisdicción cada mandato dura un solo período.



En mayo será el turno de Salta, que convocó para el 4. Continuarán Jujuy, Chaco y San Luis, que llamaron para el 11. En la Ciudad de Buenos Aires la cita con las urnas será el 18 de dicho mes. Mientras tanto, Misiones será la séptima provincia que votará en un turno diferente a Nación. Cabe mencionar que Chaco y Santa Fe lo deben hacer por manda constitucional. El gobernador Hugo Passalacqua fijó los comicios para renovar parcialmente la Cámara de Diputados para el 8 de junio.



En Corrientes, el oficialismo proyecta las elecciones entre agosto y septiembre. Y si bien está en plena construcción, incluso subterránea con algunos sectores, aún no se habla de nombres propios. "El que hoy hable de candidaturas en la UCR puede considerarse persona no grata", alertó ayer el dirigente del Comité Central del radicalismo, Sergio Flinta. No se descarta que en mayo se inicien las conversaciones en este sentido. Esto fortalece la posición del presidente del partido y gobernador Gustavo Valdés, quien la semana pasada recibió buenas noticias de la Justicia federal.



La semana pasada la jueza federal María Servini, a cargo de la Secretaría Electoral del Poder Judicial de la Nación, resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad presentado por el extitular del Comité Central de la UCR, Ricardo Colombi. El exgobernador había solicitado la impugnación del acto de órgano de la Intervención Federal. El expediente "carece de interés jurídico", según expuso la magistrada en un nuevo revés judicial para el actual senador provincial.



Gestión

En Vamos Corrientes, Valdés es el principal actor organizador. El oficialismo exhibe la gestión como carta de presentación. Esta semana, el Gobernador continuará con actividades oficiales en el interior. Se prevén actos en Apipé y en Ituzaingó.



"Estamos bien administrados. De esa capacidad administrativa que tiene Gustavo Valdés y su equipo, sino no habría fondos para recomponer salarios para trabajadores estatales. Es una decisión política que ha tomado el Gobernador y de seguir con la obra pública, con servicios, asistencia social, la demanda de una estrategia de desarrollo, posicionando a Corrientes dentro del concierto de políticas argentinas con proyección a futuro que no se ve en otros lugares", manifestó Flinta en declaraciones a Domingos de Mega.



En materia de política salarial, esta semana se espera se anuncie un nuevo aumento para el sector estatal. Así lo dejó entrever la semana pasada el Mandatario.