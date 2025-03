La Provincia otorgará un subsidio a la energía a más de 82.000 usuarios

Viernes, 7 de marzo de 2025



Lo confirmó el secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo. Será de forma automática y para los hogares que antes percibían el beneficio, los cuales verán la rebaja en las próximas facturas.





El Gobierno provincial anunció ayer que implementará un subsidio a la energía que beneficiará a más de 82.000 usuarios. Lo hará con recursos propios del Estado correntino.



Así lo confirmó el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo. "El gobernador (Gustavo Valdés) ha tomado la decisión de llevar un alivio al bolsillo de mucha gente que cuenta con pocos recursos. Por eso se tomó la decisión de incorporar a todos los que tenían el subsidio nacional unos cuantos meses hasta que se permita hacer el trabajo que hay que hacer para que se vuelvan a inscribir en los subsidios nacionales", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Dos y explicó que, "trabajando con el padrón que ya tenía la Provincia, todos aquellos que tenían subsidios nacionales se los va a reincorporar (automáticamente) y de esto se va a hacer cargo la Provincia".



El ministro remarcó que esto beneficiará a "unos 80.000 usuarios provinciales que perdieron el subsidio nacional para abonar la energía", y aclaró que "el beneficio tendrá impacto desde las próximas factura. El usuario no deberá realizar ningún trámite ahora, pero luego deberá reinscribirse al subsidio nacional". De esta manera, durante 4 meses, los usuarios verán reducida su factura final en montos significativos. Luego de ese lapso, los usuarios que no se inscribieron en el registro nacional deberán hacerlo para mantener el beneficio.



Tras el anuncio, el subgerente comercial de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Osvaldo Acevedo, habló con radio Sudamericana y explicó que "uno de los puntos claves es que los 82.216 usuarios beneficiados no deberán realizar ningún trámite para volver a contar con el subsidio, ya que la reincorporación al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) será automática"."Muchas de las personas que habían sido dadas de baja fueron consideradas de altos ingresos, pero hoy volverán a recibir la bonificación impulsada por la DPEC y el Gobierno provincial", detalló Acevedo.



Según explicó el funcionario, el beneficio tendrá una duración inicial de cuatro meses, con facturación vigente desde marzo hasta junio. Durante este período, aquellas personas que aún no se inscribieron en el RASE podrán hacerlo para mantener el subsidio.



Actualmente, en la provincia de Corrientes hay 110.000 usuarios que cuentan con subsidios y 82.000 que permanecían fuera del régimen. En total, los beneficiados representan aproximadamente el 30 % del padrón de usuarios en la provincia.



Acevedo explicó que esta medida surge como una respuesta del Gobierno provincial ante la eliminación de subsidios dispuesto por la Nación."Lo que busca en cierta manera es dar algún alivio al bolsillo de los usuarios, principalmente aquellos que fueron afectados por la quita de subsidios", afirmó Acevedo.



Detalló que la adquisición o eliminación de los subsidios depende del Gobierno nacional, mientras que la Provincia acata las decisiones enviadas desde la Nación. "Esta medida busca dar una solución para favorecer la economía de los hogares más pequeños", agregó.



Por otro lado, Acevedo también se refirió a las recientes bajas de tensión registradas en Corrientes. Explicó que esta problemática se debe, en gran medida, a la falta de inversión en el sistema eléctrico a nivel nacional."Estamos conectados en una red interprovincial y cualquier colapso en otra provincia repercute en Corrientes. Además, el consumo es elevadísimo: ayer (por el miércoles) tuvimos un nuevo récord de consumo en la provincia", concluyó.



El Gobierno provincial instó a la población en varias ocasiones durante 2024 a realizar el trámite para mantener el subsidio. Ahora, esta medida será automática, pero luego esos usuarios deberán hacer el trámite ingresando a https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/, para completar el formulario.