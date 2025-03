Antonio Gasalla, otra vez internado de urgencia

Miércoles, 5 de marzo de 2025



El capocómico fue trasladado desde el centro de rehabilitación donde pasa sus días al Sanatorio Otamendi.

Antonio Gasalla, una de las figuras más emblemáticas del espectáculo local, volvió a ser internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi. Según trascendió, el capocómico fue trasladado durante la madrugada desde el centro de rehabilitación donde reside a la clínica.



"Antonio se encuentra bien ahora, estabilizado, tiene un problema respiratorio, pero ya se está recuperando, le dieron antibióticos y está en terapia. Ni bien mejore pasará al lugar donde está habitualmente", expresó a la prensa el hermano del capocómico, Carlos, al salir del Otamendi.



Y sumó que creía que los cambios de clima o los de temperatura, incluso el aire acondicionado, podían ser el factor desencadenante de esta nueva internación de su hermano. "Los cambios de temperatura no lo favorecen. Tuvo un enfriamiento, y eso hay que atacarlo para que no se convierta en algo más grave, pero nada más", trató así de bajarle el tono a la preocupación por la salud del artista.



Luego, remarcó: "El estado general está bien. Y ni bien se recupere acá, pasará de nuevo al lugar donde estaba internado [previamente]".



Las primeras alarmas

Fue el periodista Daniel Gómez Rinaldi quien, cerca del mediodía de hoy, compartió la noticia de la nueva internación: "Me informaron que se encuentra aislado por un problema pulmonar". Y agregó: "Respira por sus propios medios y recibió una transfusión de sangre".



Un rato después de que trascendiera la noticia fue Marcelo Polino, amigo personal de Gasalla, quien brindó más detalles del estado de salud del capocómico. "Les lnformo que nuestro amado Antonio Gasalla, está internado recuperándose de una neumonía, con una buena evolución. La familia agradece los mensajes de tanto cariño recibidos", escribió en su cuenta de X.



Polino, una de las personas más cercanas al entorno de Gasalla, había hecho referencia a la salud del capocómico a fines de enero, cuando se habló de otra internación. El periodista de espectáculos salió en ese momento a aclarar la situación en LAM (América). "Por suerte eso no pasó. Actualmente, sigue en el lugar en el que se encuentra rehabilitando y sigue en la misma situación. Él tiene una enfermedad cognitiva que es progresiva y está cuidado con los mejores médicos del país, y toda su familia", reveló entonces.



El conductor y exjurado del Bailando por un sueño confirmó los dichos de Carlos Gasalla, el hermano de Antonio, quien en su reciente aparición en los premios Carlos de Villa Carlos Paz aseguró que su hermano padece de "demencia senil".



"De hecho, en los premios Carlos le hicieron un homenaje y vino su hermano, Carlos, que es re parecido a él. Vino con la cuñada y con el sobrino. Fue un momento muy emotivo en el que nos pudimos dar un abrazo", recordó, sobre el día en el que ambos se fundieron en un abrazo al recordar al emblemático actor argentino.



En cuanto al estado físico de Antonio, Polino describió: "Él está un poco complicado porque ya le cuesta caminar. Se alimenta a través de un botón gástrico, por un tema previo que tenía y que con la enfermedad se siguió agravando. Habla muy poco ya y la verdad que es muy triste verlo así más siendo mi amigo. Es familia para mí".



"Con lo que nos quedamos todos es con que está siendo bien cuidado, en uno de los mejores lugares, donde todos ponen onda para que él la pase bien. Pero bueno, la verdad es que es un momento muy complicado", cerró, muy emocionado por todo lo vivido con su amigo en el último tiempo.