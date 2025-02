La norma que admite dólares de "cara chica" fue prorrogada nuevamente Viernes, 28 de febrero de 2025

Si bien los bancos no están obligados a sumarse, la medida regirá hasta el 31 de diciembre de este año. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prorrogó hasta el 31 de diciembre la norma que permite depositar dólares rotos, manchados, deteriorados o de series más antiguas conocidos como "cara chica". El último plazo vencía el próximo 31 de marzo.



Muchos de estos billetes eran rechazados por casas de cambio, cuevas y entidades financieras, o eran aceptados a un valor inferior al de mercado. A partir de la comunicación "A" 8079, y sus prórrogas (8126 y 8205), la autoridad monetaria incentiva a que los bancos reciban los papeles en cuestión para luego, para luego cambiarlos por emisiones nuevas. El Central se hace cargo del envío de los "cara chica" a la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).



En línea con las políticas de blanqueo de capitales, el objetivo de esta medida es volcar al circuito formal del dinero fondos que estaban en cajas de seguridad o "debajo del colchón". Hasta el momento la adhesión de los bancos a este esquema no fue uniforme. En particular, las entidades públicas tuvieron mayores restricciones para la aceptación de billetes.



Cabe recordar que los dólares "cara chica" son precisamente los billetes de USD 100 emitidos antes de 1996. En su diseño tienen incluida la imagen de la cara de Benjamin Franklin enmarcada en un óvalo, en dimensiones menores a las de los billetes emitidos en años posteriores. Esta posibilidad anunciada por el Central, permitirá que los ahorristas no pierdan, por decisión arbitraria de los operadores financieros, un porcentaje de su valor. De hecho, se llega a pagar hasta un 4% menos, lo que equivale a recibir entre $10 y $40 pesos menos por cada dólar cambiado.



Esta diferencia de precio no tiene un fundamento real, más allá del oportunismo de los cambistas, todos son válidos sin importar año de emisión, todos los diseños de la moneda billete de dólar estadounidense son de curso legal y continúan recibiéndose en los comercios de los EEUU.