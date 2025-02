Emilia Mernes reveló por qué decidió dejar la Argentina e instalarse en Miami

Viernes, 28 de febrero de 2025

La cantante finalizó el 2024 luego de decenas de shows multitudinarios en todo el país y también en diferentes ciudades del mundo. Ahora, está lista para un nuevo desafío.





Emilia Mernes acaba de tomar una decisión determinante para su carrera. Luego de haberse convertido en una de las artistas más renombradas y convocantes del pop nacional, ahora volará hacia nuevos horizontes y dejará la Argentina.



En una reciente entrevista con Billboard, la cantante de "No se ve" reveló que se mudará a Miami con la idea de expandir aún más su carrera, explotar las diversas oportunidades que otorga esta ciudad y los múltiples contactos.



"En Argentina obviamente hay productores con los que yo sigo trabajando y con los que soy muy amiga. Argentina me ha dado cosas increíbles, me las da hasta el día de hoy, tengo todo allá, es todo para mí. Pero tomé la decisión de venirme un tiempito a Miami para trabajar, para probar nuevas oportunidades, que se abran otras puertas", reveló su decisión.



De todos modos, la nostalgia no deja de ser un factor importante, por lo que la nacida de Nogoyá explicó que estará en un contacto constante con nuestro país: "Siempre voy a estar volviendo a mi casa de todas formas, no puedo soltar eso".



"Pero a nivel laboral, creo que lo que pasa en la industria acá en Miami es muy grande. Te cruzás todo el tiempo con artistas y productores nuevos", cerró sobre la decisión que la llevará mudarse a Florida.