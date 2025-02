Valdés afirmó que Corrientes produce más arroz que España

Viernes, 28 de febrero de 2025

Ayer en Mercedes se lanzó oficialmente la temporada de cosecha del cereal. El Mandatario resaltó que se llegó a la las 100.000 hectáreas en producción. Pidió a los productores que sigan invirtiendo en la provincia y ratificó el compromiso oficial.



El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, destacó "el crecimiento histórico de la producción arrocera en la provincia" y ratificó el compromiso del Estado provincial para seguir impulsando este sector clave de la economía correntina. Hizo estas declaraciones al encabezar ayer la apertura de cosecha de arroz en Mercedes. En la oportunidad, el Mandatario sostuvo que este cereal que se produce en Corrientes "es premium", a la vez que valoró la injerencia de la mencionada empresa en la provincia, en lo que respecta a la generación de mano de obra e inversiones en infraestructura, maquinaria y logística.



Valdés resaltó la competitividad de Corrientes en el ámbito nacional e internacional. "Nosotros producimos el doble que Entre Ríos y más arroz que España. Eso habla de la potencialidad que tenemos", sostuvo. También remarcó la importancia de la inversión en el valor del suelo, la tierra, el agua y las posibilidades que ofrece la provincia, lo que permite una "competitividad mayor a varias provincias".



"Siempre soñamos con superar las 100.000 hectáreas y hoy lo estamos logrando. Hoy estamos logrando que el sector arrocero verdaderamente le dé impulso", expresó Valdés durante su discurso. Además, subrayó que "el clima de negocios es realmente favorable" y aseguró que "el Estado provincial va a poner todo en materia de inversión e infraestructura para seguir lográndolo".



A modo de cierre, el mandatario reflexionó sobre la importancia de continuar apoyando al sector arrocero. "Tenemos que seguir apostando a este sector e impulsándolo para seguir trabajando. Espero que sea una muy buena cosecha", afirmó. Ante los presentes, instó a que "sigan invirtiendo" y los invitó a que "apuesten a Corrientes, porque para nosotros verdaderamente la forma de gobernar es apostando a cada uno de los productores, a ese esfuerzo y a este orgullo que nos hacen dar a los correntinos".



Tras la apertura del evento, se llevó a cabo un almuerzo y luego se desarrollaron dos paneles de exposición. El primero, dedicado a la innovación, abordó temas como genética, sustentabilidad, uso de biológicos, huella de carbono y tecnologías aplicadas. El segundo panel se centró en la producción, con foco en los negocios de arroz, sistemas productivos y cosecha.



Al finalizar el evento, el gobernador Valdés mantuvo un contacto con la prensa, donde destacó los avances del sector arrocero en Corrientes. "Estuvimos dialogando con diferentes actores productivos, donde pudimos ver que tenemos un buen trabajo ejecutado y buenos rindes, de la mano de mucho profesionalismo que apuesta a la industria de Corrientes en materia de arroz", señaló.



El Gobernador detalló que en los últimos dos años se invirtieron 100 millones de dólares en producción e infraestructura para el sector, lo que permitió que Corrientes alcanzara las 120.000 hectáreas producidas. "En los últimos dos años contamos con 100 millones de dólares invertidos en materia de producción e infraestructura para el sector, donde Corrientes llegó a 120.000 hectáreas producidas", precisó.



Puerto

En su discurso de apertura de la cosecha el gobernador Gustavo Valdés destacó "La inversión de 50 millones de dólares en el puerto de Ituzaingó "que va a posibilitar también en el norte de Corrientes tener acceso a otros destinos" porque "si no embarcamos, si no tenemos la posibilidad de salir logísticamente por el río Paraná, va a ser absolutamente imposible que nosotros podamos tener un producto más competitivo. Y vamos perdiendo mercados porque nos vamos convirtiendo en caros y no competitivos por razón de precios".