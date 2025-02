Boca Unidos se movió 55´ con Chaco For Ever Miércoles, 26 de febrero de 2025 El amistoso fue interrumpido a los 10’ del ST por una lesión sufrida por un jugador del equipo chaqueño, que ganaba 1-0. Boca Unidos tuvo una mañana incompleta en esta pretemporada pensando en el proceso de preparación de cada al torneo Federal A, que se inicia el fin de semana del 15 y 16 de marzo.



Ayer pudo moverse y hacer fútbol ante un equipo alternativo de Chaco For Ever, que no pudo terminarse por una lesión sufrida por el jugador Agustín Zabaleta, del equipo chaqueño, que se fracturó el tobillo según informaron allegados al club visitante.



Matías Mazmud alistó a los siguientes once en Boca Unidos: Ignacio Turnes; Cuevas, Chamorro Albornoz y Thiago Rodríguez; Vera y Sánchez Paredes, Ángel Piz e Israel Escalante en el medio; Medina y Maximiliano Osurak adelantados.