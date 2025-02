Boca quedó afuera de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima Miércoles, 26 de febrero de 2025 El xeneize cayó en penales por 5-4 y no disputará ningún torneo continental en esta temporada. Boca quedó eliminado esta noche de la Copa Libertadores tras caer como local en definición por penales 5 a 4 ante Alianza Lima de Perú, luego de imponerse por 2-1 en el tiempo regular, por la segunda fase del repechaje del torneo.



El arquero del conjunto peruano, Guillermo Viscarra, fue fundamental en los remates desde los doce pasos, ya que tapó el disparo del delantero xeneize Alan Velasco.



Para el elenco argentino convirtieron Marcos Rojo, Williams Alarcón, Edinson Cavani y Milton Giménez.



En tanto, para los dirigidos por Néstor Gorosito anotaron Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Erick Noriega y Pablo Lavandeira



Los primeros noventa minutos finalizaron con victoria de 2-1 para los de La Ribera, con un gol en contra a favor de Boca por parte de Miguel Trauco, a los 5 minutos del primer tiempo, y un tanto de Kevin Zenon de cabeza, a los 12 minutos del complemento.



Por su parte, el empate para los peruanos fue de la mano de Hernán Barcos, a los 19 minutos de la primera mitad.



Con esta eliminación, Boca no disputará ningún torneo continental en la temporada 2025 ya que recién a partir de la tercera fase del repechaje se aseguraban un puesto en la Copa Sudamericana.



Ahora, el conjunto comandado por Fernando Gago tendrá un duro duelo ante Rosario Central, el próximo viernes por el Torneo Apertura, mientras que Alianza Lima se medirá ante Deportes Iquique de Chile en la siguiente instancia del certamen internacional.



A los 5 minutos de partido, Marcelo Saracchi envió un centro desde la izquierda que rebotó en el cuerpo del defensor peruano Miguel Trauco y mandó la pelota al fondo de la red para que los locales se adelanten en el encuentro.



Sin embargo, a pesar del dominio de la pelota por parte del xeneize, Barcos conectó de cabeza un centro desde la derecha por parte de Pablo Ceppellini tras un tiro libre para vencer al arquero Agustín Marchesin e igualar el duelo.



Más adelante, a los 30 minutos de la primera parte, el cuadro peruano tuvo una clara ocasión de gol en un contragolpe en el que Eryc Castillo buscó eludir al guardavallas de La Ribera, pero este le sacó la pelota y evitó que los visitantes conviertan el segundo.



En la segunda parte, Boca volvió a imponer condiciones desde el arranque y tuvo el gol en los pies de Edinson Cavani al minuto de juego, pero su remate se fue desviado.



A los 12 minutos, Zenón capturó un rebote dentro del área chica por parte del arquero Guillermo Viscarra tras un remate de cabeza de Marcos Rojo y volvió a adelantar al conjunto argentino.



Asimismo, el guardameta boliviano de la visita fue fundamental para impedir que el conjunto azul y oro sentencie el encuentro.



Sobre el final, en la última jugada del partido, Cavani se encontró solo frente al arco, pero no pudo rematar con precisión y trastabilló con el balón por lo que el cotejo debió ser resuelto desde los doce pasos.



Minutos antes del cierre del partido, Marchesin le pidió el cambio a "Pintita" y en su lugar tuvo que ingresar Leandro Brey para participar de los remates desde los doce pasos.



Síntesis de Boca (ARG) – Alianza Lima (PER) por la ida del repechaje de la Copa Libertadores:



Copa Libertadores 2025.



Fase 2 - Vuelta.



Boca (ARG) – Alianza Lima (PER).



Estadio: La Bombonera



Árbitro: Piero Maza Gómez (CHI).



VAR: Juan Lara (CHI)



Boca: Agustín Marchesin; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Carlos Palacios, Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Fernando Gago.