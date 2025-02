Estafa Cositorto: “Llegué a invertir 30 mil dólares en Generación Zoe”

Sucedió casi a mediados de febrero de 2022. Karina López llegó a la casa central de Generación Zoe, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, y notó algo extraño. Había ido, como en otras ocasiones, a retirar su dinero.



Faltaban menos de dos semanas para la operación de su madre y el dinero para costear la cirugía estaba atrapado en Zoe. Desesperada, Karina le envió una carta a Leonardo Cositorto, con quien se había cruzado varias veces e, incluso, intercambiado algún saludo. “Le escribí explicándole mi situación. Él mismo había dicho que se encargaría de ayudar en casos urgentes. Le envié las facturas de la cirugía y pedí que me devolvieran el dinero. Nadie me respondió. Terminé endeudándome y sacando un préstamo bancario para pagar la operación”, cuenta.



López invirtió 30.000 dólares en Generación Zoe. “No solo era plata de mis padres, sino también mía. Cuando todo se destapó, entré en una depresión profunda. Lloraba todo el día. ‘¿Cómo llegué a esto?’, pensaba”.



—¿Llegaste a recomendarle a alguien que invirtiera dinero en Generación Zoe?



—No. Yo lo único que hacía era ir, invertir y retirar mi plata. No me interesaba otra cosa.



—¿En qué momento te diste cuenta de que habías caído en una estafa?



—En el momento en que estaba ingresando a mi mamá al quirófano y las personas que me decían que me iban a ayudar me soltaron la mano. Me sentí abusada. Fue una situación muy desesperante y horrible porque si yo no hubiese podido sacar el préstamo, ¿de dónde iba a sacar la plata para pagar la cirugía? Yo tomé la decisión de invertir para mantener a mis viejos y era la responsable de haber cometido una equivocación enorme.



“La unión hace la fuerza”

Para salir del bajón, Karina decidió ponerse en movimiento. “Empecé a contactar a otras víctimas y a organizarnos. Junté más de 600 personas y encontramos un abogado, Gustavo D’Elía, para presentar una demanda colectiva”, explica acerca de la causa que busca conocer el paradero de los millones de dólares que los ahorristas pusieron en Zoe.



La lucha, sin embargo, sigue en un limbo judicial. “La justicia se mueve lento. Aún no hay un juez designado”, denuncia.



—Pasaron tres años. ¿Te repusiste de este golpe, no solo económico, sino también emocional?



—Creo que uno nunca se repone del todo. Pero al menos pude ayudar a otras personas que estaban en mi misma situación y no sabían para dónde disparar. Con Gustavo D’Elia logramos reunir a más de mil inversores y presentamos una demanda colectiva. Estar unidos me dio la fuerza para salir de la depresión. Mi familia me entendió, obviamente, porque antes de ingresar a Zoe yo había hablado todo con mis hermanos, pero bueno... El primer año y medio estuve haciéndome cargo yo sola de todos los gastos de mis papás: alquiler, impuestos, médicos. En paralelo pagando el préstamo. Fue terrible. Hoy, por suerte, mis hermanos me ayudan a seguir cubriendo los gastos de mis padres.



—El 4 de abril de 2022, detuvieron y metieron preso a Leonardo Cositorto. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la noticia?



—Sentí un alivio porque yo dije: “Bueno, este tipo no va a seguir estafando a nadie”. Al final, después abrió otra plataforma digital para atraer a inversores desde la cárcel. Ese fue otro disgusto.



—El viernes pasado, fue declarado culpable de asociación ilícita y estafa. Este martes se define la pena. ¿Cuántos años de cárcel quisieras que le den?



—Mientras siga preso, no me interesa la pena que le den. Yo sigo en pie con demanda colectiva. No voy a bajar los brazos porque soy muy creyente. Tengo la convicción de que la justicia, tarde o temprano, tiene que llegar.