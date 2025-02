La lista de útiles escolares cotiza alrededor de los $60.000

Lunes, 24 de febrero de 2025

Las librerías ya realizan una gran cantidad de presupuestos para las nóminas de los niveles. Un referente del sector señaló que la exigencia de marcas específicas abulta la inversión total.



Las escuelas públicas y privadas ya comenzaron a informar la lista obligatoria de útiles escolares para todos los niveles de la educación básica. Por estos días, las librerías ya arman presupuestos y esperan concretar las primeras ventas importantes de la temporada.



A través de averiguaciones realizadas por diario época se desprende que la inversión en todas las unidades de una de estas nóminas cotiza alrededor de los $60.000 para este Ciclo Lectivo 2025.



Este medio accedió a dos listas, una brindada por una sala de nivel inicial y otra por una escuela primaria. Con ellas constató las estimaciones de diferentes comerciantes que calculaban inversiones de entre $50.000 y $80.000.



Una lista para jardín de 27 productos sobresalían como más caros: un block fantasía de $4.500; cartón corrugado a $2.600; una plasticola de 250 gramos a $3.000, y un cuaderno Laprida 50 hojas a $7.700. Con el resto totalizaba una inversión de $58.930, según un presupuesto elaborado por Librería Los Mellis.



Por otra parte, la lista de primaria constaba con 15 artículos. Entre los más costosos sobresalían un cuaderno de 100 hojas Laprida a $11.900; hojas de block rayas por 96 unidades a $7100, y un diccionario a $7.900. Para este caso el total alcanzaba $68.780 de acuerdo con el mismo negocio.



Vale destacar que el local ofrecía descuentos de hasta un 20% para el pago en efectivo y con tarjeta de débito.



Desde una reconocida distribuidora con presencia en Capital comentaron que los valores dependen de la institución y el número de útiles implicados. No será lo mismo, una nómina de una escuela de barrio que una de una institución privada del centro.



"El problema es que exigen muchas marcas cuando solo deberían pedir de primera calidad para que los padres decidan", comentó Marta Cañas, referente del rubro. Para la comerciante, las instituciones buscan que no se lleven herramientas de baja calidad, pero también hay escuelas que solo piden por "coquetos".



"Por ejemplo una tiza marca Giotto, que no se comercializa en la actualidad", ilustró. En su negocio, estimaban un mínimo de $50.000 por lista.



Desde La Llave del Chaco estimaron que las listas van desde $46.000 en el caso de los jardines y se pueden encontrar hasta de $80.000 para el caso de las escuelas primarias de cuarto a sexto grado.



Relevamiento local

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) de Corrientes publicó un informe sobre las variaciones anuales de la canasta escolar.



Partiendo de los datos que arrojó el sondeo de útiles escolares que realizamos en enero 2024, el cual consistía en una lista comprimida de 20 elementos básicos para el comienzo de clases, el organismo indicó que los útiles con mayor incremento en el precio fueron: Lápiz negro: 67%, Regla: 55%, Rótulo (sobre x10): 53%, Papel para forrar: 51%, Plasticola: 43%, Bolígrafo azul: 42%, Tijera: 41%, Lapices de color: 26%, Sacapuntas: 23%, Cuaderno tapa dura x42 hojas: 13%, Mochila básica: 12%, y Cartuchera: 12%.



Por otro lado se calculó que para poder acceder a la canasta básica de útiles escolares, una familia necesitó $43.310,5 por cada hijo. En este caso, una familia tipo con dos menores el valor escala a $86.621.