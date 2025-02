Tras 24 horas sofocaron incendio en galpón secadero de Playadito Lunes, 24 de febrero de 2025 Al momento de iniciarse el fuego había obreros trabajando en el galpón de acopio siniestrado, por lo que se sospecha que el fuego fue iniciado accidentalmente. No se abrió por el momento ninguna causa judicial. Poco más de 24 horas después de declarado el incendio en un gigantesco galpón secadero de yerba mate de la empresa Playadito, emplazado en cercanías de la localidad correntina de Colonia Liebig, los bomberos pudieron controlar el siniestro, evitando que las llamas se propaguen a otros tinglados de almacenamiento. Por el hecho no se habría abierto hasta ayer ninguna causa judicial, ya que investigan un posible "inicio accidental", indicaron ayer fuentes allegadas al caso.



Bomberos voluntarios de Colonia Liebig, de Gobernador Virasoro, de la localidad misionera de Alem; además de unidades de ataque ligero de las Brigadas Forestales de la Policía de Corrientes, con asiento en las ciudades de Santo Tomé e Ituzaingó, la propia brigada de incendios del complejo yerbatero Playadito y un helicóptero con helibalde, con base en La Cruz, que fue desplegado el sábado por la tarde para apoyar las labores, no alcanzaron para lograr extinguir las desatadas llamas que se originaron dentro de un enorme galpón de acopio y secadero de la yerbatera.



Ni siquiera la inesperada colaboración divina desde el cielo, con una lluvia torrencial que duró varios minutos, parecieron ser suficientes a la hora de atacar el fuego con todo el caudal de agua disponible. Y es que, según explicaron algunos bomberos de la zona, conocedores de este tipo de siniestros, el material biológico del que está compuesto la yerba mate, en pleno proceso de secado y acopiada en grandes cantidades, la vuelven no solamente altamente combustible, sino que su avance es muy lento y va consumiendo minuciosamente la hoja, de tal forma que pese a que se la combata con mucha presión de agua, extinguir sus llamas es sumamente lento y dificultoso. Sobre todo cuando se tienen 2.400 metros cuadrados de galpones, repletos de este material.