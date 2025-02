Acusado de los incendios forestales quedó libre por falta de pruebas

Jueves, 20 de febrero de 2025

Los tres magistrados votaron en forma unánime, destacando que ni siquiera hay indicios concretos de su participación en los atentados incendiarios.



Luego de los efusivos anuncios de la detención del primer acusado por los incendios forestales, que mantuvieron en jaque casi dos semanas al centro de la provincia, la Justicia ordenó ayer liberar en forma inmediata al único acusado, ya que el Tribunal de Revisión de Mercedes no logró hallar ninguna evidencia que lo relacione directamente como el iniciador del fuego que arrasó con más de 800 hectáreas de pastizales y una forestal. Los jueces apuntaron contra el fiscal Facundo Cabral y dijeron, que "no logró acreditar pruebas de la responsabilidad de Rolón, como autor de los incendios".



El Tribunal de Revisión de la localidad de Mercedes, conformado por Carlos Martínez, Jorge Esper y Cesar Ferreyra, de manera unánime ordenó la inmediata libertad, de A. Rolón, acusado inicialmente de provocar los incendios forestales en la zona, considerando puntualmente que "no tiene relación con los hechos que se están investigando", mencionaron los magistrados.



En un primer momento la Justicia había dicho que, el ahora liberado, circulaba el 8 de febrero en su automóvil y en la intersección de la Ruta 123 y a la altura del kilómetro 159,5 bajó y con un encendedor prendió fuego a unos pastizales. Tan específica fue la afirmación del fiscal Cabral que los jueces del Tribunal de Revisión, no hallaron en todo el expediente presentado, una prueba que sostenga semejante acusación. De hecho, los jueces aseguran que "el Fiscal no logró acreditar, la participación del hombre en los hechos que le imputaron y por ello la votación por su liberación fue unánime", corroboró luego el abogado Juan Carlos Vischi, quien lleva adelante la defensa técnica del acusado. Desde su detención la semana pasada, el sindicado estuvo con prisión preventiva, decretada por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Benasayag, por el supuesto delito de "incendio y estrago doloso".



A foja cero







Tras la decisión del Tribunal, la investigación que recayó en manos del fiscal Facundo Cabral vuelve de alguna manera a foja cero. Desde un primer momento, las autoridades provinciales indicaron que los incendios forestales fueron provocados adrede, pero no se tenía exactamente datos concretos sobre quién o quiénes eran los responsables. Datos "anónimos" llevaron a la Justicia y a la Policía hasta el único detenido. Ahora habrá que analizar las pruebas y saber si se sigue sobre la misma pista o se profundiza por otras hipótesis y sospechosos. Pese a que los magistrados ordenaron su inmediata libertad, Rolón aún es una persona de interés para la causa, por lo que deberá presentarse cada 15 días en la Comisaría de Guaviraví, localidad donde fue arrestado la semana pasada tras un allanamiento ordenado por la Justicia y llevado a cabo por efectivos de la Unidad Especial Policía Rural y Ecológica, donde secuestraron además un encendedor, un teléfono celular y su automóvil.