Detenido por el caso LOAN: "Me ofrecieron plata. Cinco millones" Martes, 3 de junio de 2025 Se filtró un video clave en el que uno de los imputados, Daniel Fierrito Ramírez, lanza una confesión que podría cambiar el rumbo de la causa: "Me ofrecieron plata. Cinco millones. No recuerdo quién me lo dijo, pero me lo ofrecieron".

La declaración, compartida por el periodista Alejandro Pueblas, es apenas una muestra del entramado de intereses, silencios y complicidades que rodea el caso.



Daniel Fierrito Ramírez, junto a su esposa Mónica Millapi y Antonio Benítez, fueron las últimas personas adultas que estuvieron con Loan Peña antes de que desapareciera tras un almuerzo familiar. Las palabras del imputado abren un nuevo interrogante: ¿quién quiso comprar su silencio o manipular su testimonio? Aunque Ramírez no dio nombres concretos, su admisión alimenta las sospechas de que hubo intentos de encubrimiento en las primeras etapas de la investigación. Todo esto mientras crece el hermetismo dentro del expediente judicial, ahora en manos de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.



Paralelamente, nuevas pruebas fueron incorporadas al expediente. Las sospechas se centran cada vez más en Laudelina Peña, tía del menor, quien es señalada como una de las principales responsables de lo ocurrido. También están comprometidos otros seis detenidos, entre ellos Carlos Pérez, exmarino, y su pareja, Victoria Caillava, exfuncionaria municipal. Según los investigadores, la camioneta del matrimonio habría sido utilizada para sacar a Loan Peña de la casa de su abuela, Catalina.



El exabogado de los padres de Loan Peña, Juan Pablo Gallego, sostuvo en su momento que la causa estaba "resuelta en un 98 por ciento". Para Gallego, cada implicado cumplió un rol determinado en un plan que considera claramente orquestado: Laudelina como mente organizadora, Camila Peña como colaboradora, Benítez como el que propuso, Millapi como la captadora del niño y Ramírez como quien finalmente lo entregó a Pérez. Según esta hipótesis, sólo queda conocer ese "2 por ciento" de la verdad, que estaría en manos del matrimonio Pérez-Caillava.



El pedido de nuevas pericias a la camioneta de Pérez y Caillava busca confirmar si allí fue trasladado Loan Peña en las horas posteriores a su desaparición. La duda sigue siendo una herida abierta para José Peña y María Noguera, los padres del niño, quienes desde hace un año atraviesan un dolor inmenso, sostenidos únicamente por la esperanza de que la verdad salga a la luz y que su hijo pueda aparecer.



Con el juicio oral previsto para antes de que finalice este 2025, el caso de Loan Peña se perfila como uno de los más complejos y sensibles de los últimos años en Argentina. Las declaraciones filtradas, los nuevos elementos de prueba y las tensiones internas del expediente alimentan tanto la expectativa pública como la urgencia de que, finalmente, haya justicia.